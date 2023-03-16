Эти знаки зодиака воплотят мечты в жизнь до конца марта — астропрогноз

В марте 2023 года четыре знака зодиака воплотят свои самые смелые мечты

Как отмечают астрологи, планета Сатурн переходит в созвездие Рыб, а это значит, что у четырех знаков зодиака появится возможность исполнить свои самые смелые мечты. Шестая планета от Солнца, ответственная за изменения, преобразования и метаморфозы, будет на стороне этих представителей зодиакального круга, поддержит во всех выборах и предложит им лучшую жизнь.

Воплотить свои мечты до конца марта смогут Тельцы, Раки, Львы и Весы. Об этом пишет Sante Plus.

Телец

В этом месяце у Тельцов будет решительность и сосредоточенность, чтобы пробовать новые проекты и начинать заново воплощать новые решения. Найти любовь, работу, которая будет доставлять удовольствие, построить собственный бизнес — все это реально для Тельцов. Однако звезды предупреждают, что в марте нужна ваша стабильность и осторожность, чтобы жизнь развивалась в максимально спокойной атмосфере. Чтобы не упустить шанс, не отказывайте друзьям и знакомым в предложениях погулять или провести время вне дома.

Рак

До конца марта удача Вселенной будет на стороне Раков. Самое время засучить рукава и превращать свои мечты в действительность. Когда Сатурн является автором истории, все приключения симбиотичны и скоординированы в соответствии с магическим и небесным порядком. Чтобы сотрудничать с этой энергией, звезды просят вас отбросить свою чувствительность и подготовиться к хорошим окупаемым сделкам. Будьте смелыми и решительными, и звезды вас обязательно вознаградят.

Лев

Львы обладают важными преимуществами — прежде всего врожденная харизма и способность управлять и объединять окружающих. По всем этим и многим другим причинам Вселенная просит вас в марте не заглушать свой голос и продолжать поиски счастья любой ценой. До конца месяца удастся реализовать то, что долгое время откладывалось.

Весы

Весы, как правило, обладают склонностью к равновесию и симметрии, тогда как планета Сатурн выступает за справедливость и мудрость. Именно поэтому представители этого знака зодиака будут благословлены планетой, похожей на них... Вы будете довольны чувством независимости и эмоциональной свободы. Это чувство увольнения даст вам крылья, чтобы сосредоточиться на вещах, которые вы считаете важными.

Напомним, мы писали, каким трем знакам зодиака повезет в финансовом плане во второй половине марта. Планеты Венера и Юпитер помогут им успешно завершить важные проекты и воспользоваться прекрасными возможностями.

Также мы сообщали, каким будет март для всех знаков зодиака. По прогнозам астрологов, некоторые представители зодиакального круга могут столкнуться с трудностями.