Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Звездный гороскоп arrow В белом списке Вселенной: какие четыре знака зодиака осуществят заветные мечты до конца марта arrow

В белом списке Вселенной: какие четыре знака зодиака осуществят заветные мечты до конца марта

16 марта 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Эти знаки зодиака воплотят мечты в жизнь до конца марта — астропрогноз
В марте 2023 года четыре знака зодиака воплотят свои самые смелые мечты
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Как отмечают астрологи, планета Сатурн переходит в созвездие Рыб, а это значит, что у четырех знаков зодиака появится возможность исполнить свои самые смелые мечты. Шестая планета от Солнца, ответственная за изменения, преобразования и метаморфозы, будет на стороне этих представителей зодиакального круга, поддержит во всех выборах и предложит им лучшую жизнь.

Воплотить свои мечты до конца марта смогут Тельцы, Раки, Львы и Весы. Об этом пишет Sante Plus.

Читайте также:

Телец

В этом месяце у Тельцов будет решительность и сосредоточенность, чтобы пробовать новые проекты и начинать заново воплощать новые решения. Найти любовь, работу, которая будет доставлять удовольствие, построить собственный бизнес — все это реально для Тельцов. Однако звезды предупреждают, что в марте нужна ваша стабильность и осторожность, чтобы жизнь развивалась в максимально спокойной атмосфере. Чтобы не упустить шанс, не отказывайте друзьям и знакомым в предложениях погулять или провести время вне дома.

Какие четыре знака зодиака воплотят мечты в жизнь до конца марта.

Рак

До конца марта удача Вселенной будет на стороне Раков. Самое время засучить рукава и превращать свои мечты в действительность. Когда Сатурн является автором истории, все приключения симбиотичны и скоординированы в соответствии с магическим и небесным порядком. Чтобы сотрудничать с этой энергией, звезды просят вас отбросить свою чувствительность и подготовиться к хорошим окупаемым сделкам. Будьте смелыми и решительными, и звезды вас обязательно вознаградят.

Какие четыре знака зодиака воплотят мечты в жизнь до конца марта.

Лев

Львы обладают важными преимуществами — прежде всего врожденная харизма и способность управлять и объединять окружающих. По всем этим и многим другим причинам Вселенная просит вас в марте не заглушать свой голос и продолжать поиски счастья любой ценой. До конца месяца удастся реализовать то, что долгое время откладывалось.

Какие четыре знака зодиака воплотят мечты в жизнь до конца марта.

Весы

Весы, как правило, обладают склонностью к равновесию и симметрии, тогда как планета Сатурн выступает за справедливость и мудрость. Именно поэтому представители этого знака зодиака будут благословлены планетой, похожей на них... Вы будете довольны чувством независимости и эмоциональной свободы. Это чувство увольнения даст вам крылья, чтобы сосредоточиться на вещах, которые вы считаете важными.

Какие четыре знака зодиака воплотят мечты в жизнь до конца марта.

Напомним, мы писали, каким трем знакам зодиака повезет в финансовом плане во второй половине марта. Планеты Венера и Юпитер помогут им успешно завершить важные проекты и воспользоваться прекрасными возможностями.

Также мы сообщали, каким будет март для всех знаков зодиака. По прогнозам астрологов, некоторые представители зодиакального круга могут столкнуться с трудностями.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

18:36 Не прячьте шапки: стало известно, в каких областях завтра ударят морозы

18:35 Минцифра создает электронную систему обращения подакцизных товаров: что это значит

18:28 В Китае сделали скандальное заявление относительно переговоров Украины и рф

18:28"Фейеноорд" против "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы: известны стартовые составы команд

18:25 Зеленский созвонился с премьером Британии: есть хорошие новости

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Новина з фото

18:09 Шмыгаль встретился с премьер-министром Латвии: что обсудили лидеры

Эксклюзив

18:04Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

18:00 В Одесской области двое мужчин придумали оригинальную схему незаконного пересечения границы

17:54 Депутаты Молдовы проголосовали за отмену молдавского языка: что это значит

Новина з відео

16:50 Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

Новина з відео

15:50 В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

Новина з відео

13:55После двух операций у собаки, которую переехал Mercedes в Одессе, только один вариант

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Эксклюзив

18:15Цены на продовольствие: Гетманцев дал прогноз на весну

Эксклюзив

18:04Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки артиллерией, пустые улицы и отсутствие коммунальных благ — как живет прифронтовой Часов Яр

Актуальное по теме

None 16 Март 18:42

Не прячьте шапки: стало известно, в каких областях завтра ударят морозы

None 16 Март 18:35

Минцифра создает электронную систему обращения подакцизных товаров: что это значит

None 16 Март 18:26

В Китае сделали скандальное заявление относительно переговоров Украины и рф

None 16 Март 18:27

"Фейеноорд" против "Шахтера" в 1/8 Лиги Европы: известны стартовые составы команд

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB