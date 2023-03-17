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На представниць трьох знаків зодіаку чекає щасливий період: що приготували зірки

17 березня 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Жінкам цих знаків зодіаку березень принесе щастя — астропрогноз
Дайте волю своїй цікавості та дізнайтеся, що приготували вам зірки
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цієї весни планети та сузір'я вишукувалися таким чином, щоб подарувати щасливий період трьом представницям зодіакального кола. Жінки, народжені під цими трьома сузір'ями, до 19 березня отримають розкішні сюрпризи від Всесвіту. 

Хто опинився у списку щасливиць, пише Sante Plus. Давайте разом поринемо в небесні таємниці, щоб дізнатися, що чекає на Овнів, Тельців та Терезів. 

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Овен

Розташування планет допоможе представницям цього знаку зодіаку значно підвищити свою продуктивність. Період інтенсивної сили та енергії обіцяє вам Юпітер в Овні. Це допоможе досягти ваших цілей з відзнакою.

Проте Меркурій в Овні застерігає, слід бути обережними, щоб не захопитися цією надлишковою енергією. Уникайте імпульсивних витрат і добре подумайте, перш ніж приймати важливі рішення. Знаходьте час на відпочинок і регулярну зарядку.Таким чином, ви зможете сповна використати цей сприятливий період і досягти великих результатів до 19 березня.

Жінок трьох знаків зодіаку чекає щасливий період — Овен

Телець

Винятково сприятливий та успішний період зірки обіцяють і для Тельців. До 19 березня, планети вирівнялися на вашу користь, щоб забезпечити вам корисний досвід у поєднанні з новими можливостями для отримання прибутку та захопливих хобі. На вас чекають приємні сюрпризи, зв’язки та зустрічі, що збагачують. 

З Венерою в Тельці ви відчуваєте глибоке розслаблення та зниження стресу, що дозволяє вам мати тривалий душевний спокій. А під доброзичливим впливом Меркурія ваша емоційна безпека буде посилена. Сатурн розташований у знаку Риб допоможе досягти своїх цілей з новою рішучістю та оптимізмом. Зірки рекомендують Тельцям жити теперішнім моментом, особливо коли ви відчуваєте потребу контролювати все.

Жінок трьох знаків зодіаку чекає щасливий період — Телець

Терези

Жінки, народжені під знаком Терези, до 19 березня можуть очікувати на багато сприятливих та позитивних змін у багатьох сферах життя. Ви мотивовані та палко прагнете змін, дій, нового поштовху у своєму повсякденному житті. На щастя, транзит Сатурна в Рибах підтримує вас у вашому переході.

Астрологи радять дотримуватися законів Всесвіту і не боятися майбутніх змін! Проте, Меркурій, планета спілкування, вселяє м’якість і співчуття у ваше повсякденне життя, а Юпітер і Венера посилають вам своє благословення щодо удачі, зустрічей, любові та запалу у ваших стосунках. Скористайтеся всіма доступними вам можливостями. Настав час звільнитися від старих звичок і відкрити нові горизонти, щоб повністю розкрити свій потенціал. 

Жінок трьох знаків зодіаку чекає щасливий період — Терези

Раніше ми повідомляли, яким буде березень для всіх знаків зодіаку. За прогнозами астрологів, деякі представники зодіакального кола можуть зіштовхнутися з труднощами. 

Нагадаємо, ми писали, яким трьом знакам зодіаку пощастить у фінансовому плані у другій половині березня. Планети Венера і Юпітер допоможуть їм вдало завершити важливі проєкти та скористатися чудовими можливостями. 

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