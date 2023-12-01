Лунный календарь стрижек на декабрь 2023 — какие дни неудачны для смены прически

Лунный календарь стрижек на декабрь 2023 — когда делать прическу к Новому году
Декабрь — не только холодный зимний месяц, в который нужно уделить внимание здоровью своих волос и защитить его от низких температур, но еще и праздничный период, наполненный сказкой и радостными событиями, когда хочется сделать новую стрижку, попробовать новый цвет волос или кардинально изменить прическу.
Чтобы удачно спланировать поход к парикмахеру, Новини.LIVE подготовили подробный лунный календарь стрижек на декабрь 2023 года.
Фазы Луны в декабре 2023 года
Фазы луны в первый месяц зимы будут меняться следующим образом:
- Спадающая Луна — с 1 по 12 декабря;
- Новолуние - 13 декабря в 01:32 по Киеву;
- Растущая Луна — с 14 по 26 декабря;
- Полнолуние — 27 декабря в 05:33 по Киеву.
- Спадающая Луна — с 28 по 30 декабря;
- Лунное затмение — нет;
- Солнечное затмение — нет.
Когда самые благоприятные дни в декабре для смены прически
Лучшее время для стрижки: 2, 4, 6, 17, 23, 25, 26, 31 декабря.
В эти даты можно смело экспериментировать, решаться на кардинальное изменение имиджа, красить волосы, делать химическую завивку или оздоровительные процедуры.
Даты, которые подарят волосам силу и крепость: 3, 12, 29, 30 декабря.
В эти дни можно делать стрижки и любые оздоровительные процедуры. Это действительно принесет пользу вашим волосам.
Благоприятные дни для окрашивания волос и их оздоровления: 5, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 22, 24 декабря.
Отличный результат дадут маски для роста, которые можно производить в домашних условиях.
Когда неблагоприятные дни для любых манипуляций с волосами
Следует избегать каких-либо манипуляций с волосами: 1, 8, 13, 28 декабря.
Особенно воздержитесь от похода в парикмахерскую. Стрижка наверняка вам не понравится, да и волосы будут расти медленнее.
Также не рекомендуется стричь волосы: 7, 16, 18, 19, 21, 27 декабря.
Это может повлиять на вашу энергетику и негативно отразиться на здоровье. Не следует в эти даты менять цвет волос.
Китайский календарь стрижек на декабрь 2023
- 1 декабря — следует делать стрижку Крысе, Змее, Коню, Козе, Обезьяне и Петуху. Появится возможность совершить действия, закладывающие улучшение в будущем. Не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.
- 2 декабря — стрижка принесет нехватку средств, особенно Крысе и Свинье.
- 3 декабря — сложное заболевание, особенно у Быка и Змеи.
- 4 декабря — обострение хронических заболеваний, особенно у Дракона, Змеи и Обезьяны.
- 5 декабря — рост доходов, особенно у Змеи, Лошади и Свиньи. Не стоит делать стрижку Обезьяне и Петуху.
- 6 декабря — инфекционное заболевание, особенно у Змеи, Лошади и Петуха.
- 7 декабря — восприятие действительности в искаженном свете, особенно у Дракона, Козы, Собаки и Свиньи.
- 8 декабря — счастливое стечение обстоятельств у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. При этом Тигру и Кролику от стрижки рекомендуется отказаться.
- 9 декабря — радостные обстоятельства, особенно у Быка, Тигра, Кролика, Змеи. Отказаться от смены прически нужно Крысе и Свинье.
- 10 декабря — конфликты и ссоры, особенно у Тигра.
- 11 декабря — апатия, прокрастинация, навязчивые тревожные мысли, особенно у Кролика.
- 12 декабря — столкновение с опасными ситуациями, особенно касается Обезьяны и Петуха.
- 13 декабря — обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Змеи и Обезьяны.
- 14 декабря — ссоры и заболевания, особенно у Быка, Дракона, Козы и Собаки.
- 15 декабря — рост доходов, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. При этом не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.
- 16 декабря — рост сил и укрепление здоровья, особенно у Быка, Тигра и Кролика. Стричься запрещено Крысе и Свинье.
- 17 декабря — расширение имущества, особенно у Дракона.
- 18 декабря — риск пострадать от мошенников, особенно у Крысы.
- 19 декабря — негативные последствия особенно у Обезьяны и Петуха.
- 20 декабря — рост продолжительности жизни, особенно у Крысы, Быка, Дракона, Петуха, Собаки и Свиньи. При этом не рекомендуется стричься Змее и Коню.
- 21 декабря — легкое недомогание у Крысы, Быка, Дракона, Змеи, Козы, Собаки, Свиньи.
- 22 декабря — радостные обстоятельства у Змеи, Обезьяны, Петуха и Собаки.
- 23 декабря — опасность для физического тела для всех.
- 24 декабря — возможность совершить действия, которые закладывают улучшение в будущем, особенно у Дракона, Козы, Обезьяны, Свиньи.
- 25 декабря — рост доходов у Крысы, Дракона, Козы. Петух и Свинья, сегодня не ваш день.
- 26 декабря — растрата энергии на суету и тревожность, особенно касается Обезьяны и Петуха.
- 27 декабря — заболевание и ухудшение условий быта у Змеи, Лошади, Козы и Обезьяны.
- 28 декабря — ухудшение внешнего вида и самообман. Касается Быка, Дракона, Козы и Собаки.
- 29 декабря — имущественные потери у Тигра и Кролика.
- 30 декабря — личностный и интеллектуальный рост, способность освоить нужные поведенческие навыки у Тигра, Кролика, Козы и Обезьяны. А вот Крысе, Дракону и Змее стрижка противопоказана.
- 31 декабря — личностный и интеллектуальный рост, способность освоить нужные поведенческие навыки. На этот раз — о Тигре и Собаке. Змея и Обезьяна, сегодня не ваш день.
Ранее мы делились лунным календарем на декабрь 2023 года, который расскажет, когда лучше начинать новые дела, планировать важные события и делать процедуры красоты.
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