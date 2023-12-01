Лунный календарь стрижек на декабрь 2023 — какие дни неудачны для смены прически

Девушка делает прическу в салоне красоты. Фото: shutterstock.com

Декабрь — не только холодный зимний месяц, в который нужно уделить внимание здоровью своих волос и защитить его от низких температур, но еще и праздничный период, наполненный сказкой и радостными событиями, когда хочется сделать новую стрижку, попробовать новый цвет волос или кардинально изменить прическу.

Чтобы удачно спланировать поход к парикмахеру, Новини.LIVE подготовили подробный лунный календарь стрижек на декабрь 2023 года.

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Фазы Луны в декабре 2023 года

Фазы луны в первый месяц зимы будут меняться следующим образом:

Спадающая Луна — с 1 по 12 декабря;

— с 1 по 12 декабря; Новолуние - 13 декабря в 01:32 по Киеву;

- 13 декабря в 01:32 по Киеву; Растущая Луна — с 14 по 26 декабря;

— с 14 по 26 декабря; Полнолуние — 27 декабря в 05:33 по Киеву.

— 27 декабря в 05:33 по Киеву. Спадающая Луна — с 28 по 30 декабря;

— с 28 по 30 декабря; Лунное затмение — нет;

— нет; Солнечное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Когда самые благоприятные дни в декабре для смены прически

Лучшее время для стрижки: 2, 4, 6, 17, 23, 25, 26, 31 декабря.

В эти даты можно смело экспериментировать, решаться на кардинальное изменение имиджа, красить волосы, делать химическую завивку или оздоровительные процедуры.

Даты, которые подарят волосам силу и крепость: 3, 12, 29, 30 декабря.

В эти дни можно делать стрижки и любые оздоровительные процедуры. Это действительно принесет пользу вашим волосам.

Благоприятные дни для окрашивания волос и их оздоровления: 5, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 22, 24 декабря.

Отличный результат дадут маски для роста, которые можно производить в домашних условиях.

Девушка меняет прическу у парикмахера. Фото: google.com

Когда неблагоприятные дни для любых манипуляций с волосами

Следует избегать каких-либо манипуляций с волосами: 1, 8, 13, 28 декабря.

Особенно воздержитесь от похода в парикмахерскую. Стрижка наверняка вам не понравится, да и волосы будут расти медленнее.

Также не рекомендуется стричь волосы: 7, 16, 18, 19, 21, 27 декабря.

Это может повлиять на вашу энергетику и негативно отразиться на здоровье. Не следует в эти даты менять цвет волос.

Китайский календарь стрижек на декабрь 2023

1 декабря — следует делать стрижку Крысе, Змее, Коню, Козе, Обезьяне и Петуху. Появится возможность совершить действия, закладывающие улучшение в будущем. Не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.

— следует делать стрижку Крысе, Змее, Коню, Козе, Обезьяне и Петуху. Появится возможность совершить действия, закладывающие улучшение в будущем. Не рекомендуется стричься Тигру и Кролику. 2 декабря — стрижка принесет нехватку средств, особенно Крысе и Свинье.

— стрижка принесет нехватку средств, особенно Крысе и Свинье. 3 декабря — сложное заболевание, особенно у Быка и Змеи.

— сложное заболевание, особенно у Быка и Змеи. 4 декабря — обострение хронических заболеваний, особенно у Дракона, Змеи и Обезьяны.

— обострение хронических заболеваний, особенно у Дракона, Змеи и Обезьяны. 5 декабря — рост доходов, особенно у Змеи, Лошади и Свиньи. Не стоит делать стрижку Обезьяне и Петуху.

— рост доходов, особенно у Змеи, Лошади и Свиньи. Не стоит делать стрижку Обезьяне и Петуху. 6 декабря — инфекционное заболевание, особенно у Змеи, Лошади и Петуха.

— инфекционное заболевание, особенно у Змеи, Лошади и Петуха. 7 декабря — восприятие действительности в искаженном свете, особенно у Дракона, Козы, Собаки и Свиньи.

— восприятие действительности в искаженном свете, особенно у Дракона, Козы, Собаки и Свиньи. 8 декабря — счастливое стечение обстоятельств у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. При этом Тигру и Кролику от стрижки рекомендуется отказаться.

— счастливое стечение обстоятельств у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. При этом Тигру и Кролику от стрижки рекомендуется отказаться. 9 декабря — радостные обстоятельства, особенно у Быка, Тигра, Кролика, Змеи. Отказаться от смены прически нужно Крысе и Свинье.

— радостные обстоятельства, особенно у Быка, Тигра, Кролика, Змеи. Отказаться от смены прически нужно Крысе и Свинье. 10 декабря — конфликты и ссоры, особенно у Тигра.

— конфликты и ссоры, особенно у Тигра. 11 декабря — апатия, прокрастинация, навязчивые тревожные мысли, особенно у Кролика.

— апатия, прокрастинация, навязчивые тревожные мысли, особенно у Кролика. 12 декабря — столкновение с опасными ситуациями, особенно касается Обезьяны и Петуха.

— столкновение с опасными ситуациями, особенно касается Обезьяны и Петуха. 13 декабря — обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Змеи и Обезьяны.

— обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни, особенно у Змеи и Обезьяны. 14 декабря — ссоры и заболевания, особенно у Быка, Дракона, Козы и Собаки.

— ссоры и заболевания, особенно у Быка, Дракона, Козы и Собаки. 15 декабря — рост доходов, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. При этом не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.

— рост доходов, особенно у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны и Петуха. При этом не рекомендуется стричься Тигру и Кролику. 16 декабря — рост сил и укрепление здоровья, особенно у Быка, Тигра и Кролика. Стричься запрещено Крысе и Свинье.

— рост сил и укрепление здоровья, особенно у Быка, Тигра и Кролика. Стричься запрещено Крысе и Свинье. 17 декабря — расширение имущества, особенно у Дракона.

— расширение имущества, особенно у Дракона. 18 декабря — риск пострадать от мошенников, особенно у Крысы.

— риск пострадать от мошенников, особенно у Крысы. 19 декабря — негативные последствия особенно у Обезьяны и Петуха.

— негативные последствия особенно у Обезьяны и Петуха. 20 декабря — рост продолжительности жизни, особенно у Крысы, Быка, Дракона, Петуха, Собаки и Свиньи. При этом не рекомендуется стричься Змее и Коню.

— рост продолжительности жизни, особенно у Крысы, Быка, Дракона, Петуха, Собаки и Свиньи. При этом не рекомендуется стричься Змее и Коню. 21 декабря — легкое недомогание у Крысы, Быка, Дракона, Змеи, Козы, Собаки, Свиньи.

— легкое недомогание у Крысы, Быка, Дракона, Змеи, Козы, Собаки, Свиньи. 22 декабря — радостные обстоятельства у Змеи, Обезьяны, Петуха и Собаки.

— радостные обстоятельства у Змеи, Обезьяны, Петуха и Собаки. 23 декабря — опасность для физического тела для всех.

— опасность для физического тела для всех. 24 декабря — возможность совершить действия, которые закладывают улучшение в будущем, особенно у Дракона, Козы, Обезьяны, Свиньи.

— возможность совершить действия, которые закладывают улучшение в будущем, особенно у Дракона, Козы, Обезьяны, Свиньи. 25 декабря — рост доходов у Крысы, Дракона, Козы. Петух и Свинья, сегодня не ваш день.

— рост доходов у Крысы, Дракона, Козы. Петух и Свинья, сегодня не ваш день. 26 декабря — растрата энергии на суету и тревожность, особенно касается Обезьяны и Петуха.

— растрата энергии на суету и тревожность, особенно касается Обезьяны и Петуха. 27 декабря — заболевание и ухудшение условий быта у Змеи, Лошади, Козы и Обезьяны.

— заболевание и ухудшение условий быта у Змеи, Лошади, Козы и Обезьяны. 28 декабря — ухудшение внешнего вида и самообман. Касается Быка, Дракона, Козы и Собаки.

— ухудшение внешнего вида и самообман. Касается Быка, Дракона, Козы и Собаки. 29 декабря — имущественные потери у Тигра и Кролика.

— имущественные потери у Тигра и Кролика. 30 декабря — личностный и интеллектуальный рост, способность освоить нужные поведенческие навыки у Тигра, Кролика, Козы и Обезьяны. А вот Крысе, Дракону и Змее стрижка противопоказана.

— личностный и интеллектуальный рост, способность освоить нужные поведенческие навыки у Тигра, Кролика, Козы и Обезьяны. А вот Крысе, Дракону и Змее стрижка противопоказана. 31 декабря — личностный и интеллектуальный рост, способность освоить нужные поведенческие навыки. На этот раз — о Тигре и Собаке. Змея и Обезьяна, сегодня не ваш день.

Ранее мы делились лунным календарем на декабрь 2023 года, который расскажет, когда лучше начинать новые дела, планировать важные события и делать процедуры красоты.