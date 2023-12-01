Місячний календар стрижок на грудень 2023 — які дні невдалі для зміни зачіски

Дівчина робить зачіску у салоні краси. Фото: shutterstock.com

Грудень — не тільки холодний зимовий місяць, у який треба приділити увагу здоров'ю свого волосся та захистити його від низьких температур, а ще й святковий період, наповнений казкою та радісними подіями, коли хочеться зробити нову стрижку, спробувати новий колір волосся або ж кардинально змінити зачіску.

Щоб вдало спланувати похід до перукаря, Новини.LIVE підготували детальний місячний календар стрижок на грудень 2023 року.

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Фази Місяця у грудні 2023 року

Фази місяця у перший місяць зими будуть змінюватися таким чином:

Місяць, що спадає — з 1 по 12 грудня;

— з 1 по 12 грудня; Молодик — 13 грудня о 01:32 за Києвом;

— 13 грудня о 01:32 за Києвом; Місяць, що зростає — з 14 по 26 грудня;

— з 14 по 26 грудня; Повня — 27 грудня о 05:33 за Києвом.

— 27 грудня о 05:33 за Києвом. Місяць, що спадає — з 28 по 30 грудня;

— з 28 по 30 грудня; Місячне затемнення — немає;

— немає; Сонячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Коли найсприятливіші дні у грудні для зміни зачіски

Найкращий час для стрижки: 2, 4, 6, 17, 23, 25, 26, 31 грудня.

У ці дати можна сміливо експериментувати, зважуватись на кардинальну зміну іміджу, фарбувати волосся, робити хімічну завивку або оздоровчі процедури.

Дати, які подарують волоссю силу та міцність: 3, 12, 29, 30 грудня.

У ці дні можна робити стрижки та будь-які оздоровчі процедури. Це дійсно принесе користь вашому волоссю.

Сприятливі дні для фарбування волосся та його оздоровлення: 5, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 22, 24 грудня.

Відмінний результат дадуть маски для росту, які можна робити в домашніх умовах.

Дівчина змінює зачіску у перукаря. Фото: google.com

Коли несприятливі дні для будь-яких маніпуляцій з волоссям

Слід уникати будь-яких маніпуляцій з волоссям: 1, 8, 13, 28 грудня.

Особливо утримайтеся від походу до перукарні. Стрижка напевно вам не сподобається, та й волосся зростатиме повільніше.

Також не рекомендується стригти волосся: 7, 16, 18, 19, 21, 27 грудня.

Це може вплинути на вашу енергетику і негативно позначитися на здоров’ї. Не слід у ці дати міняти колір волосся.

Китайський календар стрижок на грудень 2023

1 грудня — варто робити стрижку Щуру, Змії, Коню, Козі, Мавпі та Півню. З'явиться можливість вчинити дії, що закладають покращення в майбутньому. Не рекомендується стригтися Тигру та Кролику.

— варто робити стрижку Щуру, Змії, Коню, Козі, Мавпі та Півню. З'явиться можливість вчинити дії, що закладають покращення в майбутньому. Не рекомендується стригтися Тигру та Кролику. 2 грудня — стрижка принесе нестачу коштів, особливо Щуру та Свині.

— стрижка принесе нестачу коштів, особливо Щуру та Свині. 3 грудня — складне захворювання, особливо у Бика та Змії.

— складне захворювання, особливо у Бика та Змії. 4 грудня — загострення хронічних захворювань, особливо у Дракона, Змії та Мавпи.

— загострення хронічних захворювань, особливо у Дракона, Змії та Мавпи. 5 грудня — зростання доходів, особливо у Змії, Коня та Свині. Не варто робити стрижку Мавпі та Півню.

— зростання доходів, особливо у Змії, Коня та Свині. Не варто робити стрижку Мавпі та Півню. 6 грудня — інфекційне захворювання, особливо у Змії, Коня та Півня.

— інфекційне захворювання, особливо у Змії, Коня та Півня. 7 грудня — сприйняття дійсності у спотвореному світлі, особливо у Дракона, Кози, Собаки та Свині.

— сприйняття дійсності у спотвореному світлі, особливо у Дракона, Кози, Собаки та Свині. 8 грудня — щасливий збіг обставин у Змії, Коня, Кози, Мавпи та Півня. При цьому Тигру та Кролику від стрижки рекомендується відмовитись.

— щасливий збіг обставин у Змії, Коня, Кози, Мавпи та Півня. При цьому Тигру та Кролику від стрижки рекомендується відмовитись. 9 грудня — радісні обставини, особливо у Бика, Тигра, Кролика, Змії. Відмовитися від зміни зачіски треба Щуру та Свині.

— радісні обставини, особливо у Бика, Тигра, Кролика, Змії. Відмовитися від зміни зачіски треба Щуру та Свині. 10 грудня — конфлікти та сварки, особливо у Тигра.

— конфлікти та сварки, особливо у Тигра. 11 грудня — апатія, прокрастинація, нав’язливі тривожні думки, особливо у Кролика.

— апатія, прокрастинація, нав’язливі тривожні думки, особливо у Кролика. 12 грудня — зіткнення з небезпечними ситуаціями, особливо стосується Мавпи та Півня.

— зіткнення з небезпечними ситуаціями, особливо стосується Мавпи та Півня. 13 грудня — обставини, що негативно впливають на тривалість життя, особливо у Змії та Мавпи.

— обставини, що негативно впливають на тривалість життя, особливо у Змії та Мавпи. 14 грудня — сварки та захворювання, особливо у Бика, Дракона, Кози та Собаки.

— сварки та захворювання, особливо у Бика, Дракона, Кози та Собаки. 15 грудня — зростання доходів, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи та Півня. При цьому не рекомендується стригтися Тигру та Кролику.

— зростання доходів, особливо у Змії, Коня, Кози, Мавпи та Півня. При цьому не рекомендується стригтися Тигру та Кролику. 16 грудня — зростання сил та зміцнення здоров’я, особливо у Бика, Тигра та Кролика. Стригтися заборонено Щуру та Свині.

— зростання сил та зміцнення здоров’я, особливо у Бика, Тигра та Кролика. Стригтися заборонено Щуру та Свині. 17 грудня — розширення майна, особливо у Дракона.

— розширення майна, особливо у Дракона. 18 грудня — ризик постраждати від шахраїв, особливо у Щура.

— ризик постраждати від шахраїв, особливо у Щура. 19 грудня — негативні наслідки особливо у Мавпи та Півня.

— негативні наслідки особливо у Мавпи та Півня. 20 грудня — зростання тривалості життя, особливо у Щура, Бика, Дракона, Півня, Собаки та Свині. При цьому не рекомендується стригтися Змії та Коню.

— зростання тривалості життя, особливо у Щура, Бика, Дракона, Півня, Собаки та Свині. При цьому не рекомендується стригтися Змії та Коню. 21 грудня — легке нездужання у Щура, Бика, Дракона, Змії, Кози, Собаки, Свині.

— легке нездужання у Щура, Бика, Дракона, Змії, Кози, Собаки, Свині. 22 грудня — радісні обставини у Змії, Мавпи, Півня та Собаки.

— радісні обставини у Змії, Мавпи, Півня та Собаки. 23 грудня — небезпека для фізичного тіла для всіх.

— небезпека для фізичного тіла для всіх. 24 грудня — можливість вчинити дії, що закладають покращення в майбутньому, особливо у Дракона, Кози, Мавпи, Свині.

— можливість вчинити дії, що закладають покращення в майбутньому, особливо у Дракона, Кози, Мавпи, Свині. 25 грудня — зростання доходів у Щура, Дракона, Кози. Півень та Свиня, сьогодні не ваш день.

— зростання доходів у Щура, Дракона, Кози. Півень та Свиня, сьогодні не ваш день. 26 грудня — розтрата енергії на суєту і тривожність, особливо стосується Мавпи та Півня.

— розтрата енергії на суєту і тривожність, особливо стосується Мавпи та Півня. 27 грудня — захворювання та погіршення умов побуту у Змії, Коня, Кози та Мавпи.

— захворювання та погіршення умов побуту у Змії, Коня, Кози та Мавпи. 28 грудня — погіршення зовнішнього вигляду та самообман. Стосується Бика, Дракона, Кози та Собаки.

— погіршення зовнішнього вигляду та самообман. Стосується Бика, Дракона, Кози та Собаки. 29 грудня — майнові втрати у Тигра та Кролика.

— майнові втрати у Тигра та Кролика. 30 грудня — особистісне та інтелектуальне зростання, здатність освоїти потрібні поведінкові навички у Тигра, Кролика, Кози та Мавпи. А ось Щуру, Дракону та Змії стрижка протипоказана.

— особистісне та інтелектуальне зростання, здатність освоїти потрібні поведінкові навички у Тигра, Кролика, Кози та Мавпи. А ось Щуру, Дракону та Змії стрижка протипоказана. 31 грудня — особистісне та інтелектуальне зростання, здатність освоїти потрібні поведінкові навички. Цього разу — про Тигра та Собаку. Змія та Мавпа, сьогодні не ваш день.

Раніше ми ділилися місячним календарем на грудень 2023 року, який розповість, коли найкраще починати нові справи, планувати важливі події та робити процедури краси.