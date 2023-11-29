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Місячний календар на грудень 2023 — коли планувати справи, побачення і покупки

29 листопада 2023 07:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар на грудень 2023 — вдалі дні й коли краще нічого не планувати
Дівчина тримає Місяць у руках. Фото: Margarita Kareva
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Останній місяць 2023 року обіцяє кожному безліч можливостей для здобуття успіху, духовного розвитку,  гармонії та оновлення. А ще він відкриває перед нами світ зимових чарів та новорічної атмосфери. Водночас слід бути готовими до дат, у які необхідно проявляти максимальну обережність та пильність. 

Новини.LIVE розповідає, які дні у грудні за місячним календарем можуть негативно вплинути на життя, а які навпаки будуть найвдалішими та принесуть довгоочікуване щастя.

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Фази Місяця у грудні 2023 року 

Фази місяця у перший місяць зими будуть змінюватися наступним чином:

  • Місяць, що спадає — з 1 по 12 грудня;
  • Молодик — 13 грудня о 01:32 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 14 по 26 грудня;
  • Повня — 27 грудня о 05:33 за Києвом. 
  • Місяць, що спадає — з 28 по 30 грудня;
  • Місячне затемнення — немає;
  • Сонячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у грудні 2023 року
Фази Місяця. Фото: google.com

Який вплив на людей матиме молодий Місяць у грудні 2023 року

Астрологи вважають, що Молодик у грудні в цілому позитивно вплине на людей. Він допоможе позбутися старого, щоб відкрити двері чомусь новому та доброму. 

Після нового Місяця можна сміливо братися за нові справи, кидати погані звички та позбуватися образ.

У сам молодик астрологи радять:

  • планувати найближче майбутнє;
  • планувати спільне майбутнє з родиною, коханою людиною;
  • зайнятися домашніми та побутовими справами;
  • розв'язувати фінансові питання;
  • віддавати борги;
  • прощати образи;
  • виконувати дані раніше зобов'язання і домовленості;
  • приділити час творчості;
  • зайнятися благодійністю;
  • приділити час прогулянкам на свіжому повітрі та на природі;
  • зайнятися йогою і медитаціями;
  • прийняти ванну з сіллю, щоб розслабитися;
  • позбавитися шкідливих звичок;
  • зайнятися власним здоров'ям, як фізичним, так і психічним;
  • загадувати бажання.

 

Який вплив на людей матиме молодий Місяць у грудні 2023 року
Дівчина розмальовує нічне небо з зірками. Фото: shutterstock.com

Який вплив на людей матиме повня у грудні 2023 року

Повний Місяць може нести як позитивний, так і негативний вплив в залежності від ваших дій. У цей період варто утриматися від імпульсивних рішень і слів, бути терпимими й робити тільки корисні й продумані справи.

Місяць, що зростає та його вплив на людей у грудні 2023 року

У цей період астрологи закликають не лінуватися, а діяти. Почніть те, що ви давно відкладали, знайдіть нове хобі або купіть річ, яку дуже хотіли, але шкодували на неї грошей тощо.

Місяць, що спадає та його вплив на людей у грудні 2023 року

Цей період ідеально підійде, щоб побути пасивними. Можна відкласти нові справи у сторону та зосередитися на поточних задачах. А ще краще — виділити собі час на відпочинок, рефлексії та роздуми. 

 

Який вплив на людей матиме повня у грудні 2023 року
Дівчина на фоні таємничого лісу та великого Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар на грудень 2023 року — сприятливі та несприятливі дні

Наступні дати будуть найсприятливішими у грудні 2023 року: 4, 5, 10, 11, 13, 19, 26.

Ці дати несприятливі у грудні 2023 року: 20, 21, 27.  

Усі інші дні в останній місяць року — нейтральні.

Сприятливі дні для справ у грудні 2023 року

Найкраще всі важливі справи у цьому місяці планувати на такі дати: 4, 5, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 грудня.

Також, вдалими для справ можна вважати й такі дати: 10 та 11 грудня.

Не варто нічого важливого планувати на ці дні: 3, 14, 20, 21, 24, 31 грудня.

Енергетично несприятлива для жодних справ дата — 20 грудня.

 

Місячний календар на грудень 2023 року — сприятливі та несприятливі дні
Дівчина гортає місячний календар. Фото: shutterstock.com

Коли та що краще планувати у грудні за місячним календарем

Найкращі дати для весілля: 3, 4, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30 грудня. 

Зачаття дитини варто планувати: 3, 4, 6-8, 10, 12-14, 16, 18-20, 22, 23, 26, 28 грудня. 

Успішні дати для поїздок: 14, 20, 21, 29 грудня.

Вдалі дні для зміни роботи: 14, 17, 18, 26 грудня.

Для дорогих покупок (квартира, авто, техніка): 1-3, 5, 7, 20, 28, 31 грудня.

Планувати лікування зубів варто: 14-26 грудня.

Видаляти зуби можна: 1-11, 29-31 грудня. 

Для хірургічних операцій вдалий період: 14-26 грудня. 

Для посадки квітів за місячним календарем: 1-3, 9, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28-31 грудня. 

Найкращі дати для стрижки та фарбування волосся: 4, 5, 14, 23, 25, 26, 30 грудня.

 

Сприятливі дні для манікюру та педикюру: 4, 5, 14, 23 грудня.

 

Почати процес схуднення варто: 14-26 грудня.

Для видалення пігментних плям, бородавок краще обирати такі дати: 4, 5, 14, 23 грудня.

Епіляція та депіляція пройде вдало: 6, 7, 9, 15, 24, 26, 31 грудня.

Масаж і процедури від целюліту плануйте на: 9, 11, 14, 16, 18, 25 грудня.

Раніше ми повідомляли, які чотири планети будуть ретроградними у грудні 2023 року та як вберегти себе від негараздів у цей період. 

Нагадаємо, ми писали, що астрологи розповіли, які п'ять знаків Зодіаку розбагатіють 2024 року

Також ми публікували передбачення Нострадамуса на 2024 рік. 

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