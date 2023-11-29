Лунный календарь на декабрь 2023 — удачные дни и когда лучше ничего не планировать

Девушка держит Луну в руках. Фото: Margarita Kareva

Последний месяц 2023 года обещает каждому множество возможностей для успеха, духовного развития, гармонии и обновления. А еще он открывает перед нами мир зимнего волшебства и новогодней атмосферы. В то же время следует быть готовыми к датам, в которые необходимо проявлять максимальную осторожность и бдительность.

Новини.LIVE рассказывает, какие дни в декабре по лунному календарю могут негативно повлиять на жизнь, а какие, наоборот, будут самыми удачными и принесут долгожданное счастье.

Читайте также:

Фазы Луны в декабре 2023 года

Фазы луны в первый месяц зимы будут изменяться следующим образом:

Спадающая Луна — с 1 по 12 декабря;

— с 1 по 12 декабря; Новолуние — 13 декабря в 01:32 по Киеву;

— 13 декабря в 01:32 по Киеву; Растущая Луна — с 14 по 26 декабря;

— с 14 по 26 декабря; Полнолуние — 27 декабря в 05:33 по Киеву.

— 27 декабря в 05:33 по Киеву. Спадающая Луна — с 28 по 30 декабря;

— с 28 по 30 декабря; Лунное затмение — нет;

— нет; Солнечное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Какое влияние на людей будет иметь молодая Луна в декабре 2023 года

Астрологи считают, что новолуние в декабре в целом положительно повлияет на людей. Оно поможет избавиться от старого, чтобы открыть дверь чему-то новому и доброму.

После новой Луны можно смело браться за новые дела, бросать плохие привычки и избавляться от обиды.

В само новолуние астрологи советуют:

планировать ближайшее будущее;

планировать общее будущее с семьей, любимым человеком;

заняться домашними и бытовыми делами;

решать финансовые вопросы;

отдавать долги;

прощать обиды;

выполнять данные ранее обязательства и договоренности;

уделить время творчеству;

заняться благотворительностью;

уделить время прогулкам на свежем воздухе и природе;

заняться йогой и медитациями;

принять ванную с солью, чтобы расслабиться;

избавиться от вредных привычек;

заняться собственным здоровьем, как физическим, так и психическим;

загадывать желание.

Девушка рисует ночное небо со звездами. Фото: shutterstock.com

Какое влияние на людей будет иметь полнолуние в декабре 2023 года

Полная Луна может нести как положительное, так и негативное влияние в зависимости от ваших действий. В этот период следует воздержаться от импульсивных решений и слов, быть терпимыми и делать только полезные и продуманные дела.

Растущая Луна и ее влияние на людей в декабре 2023 года

В этот период астрологи призывают не лениться, а действовать. Начните то, что вы давно откладывали, найдите новое хобби или купите вещь, которую очень хотели, но жалели на нее денег.

Спадающая Луна и ее влияние на людей в декабре 2023 года

Этот период идеально подойдет, чтобы быть пассивными. Можно отложить новые дела в сторону и сосредоточиться на текущих задачах. А еще лучше выделить себе время на отдых, рефлексии и размышления.

Девушка на фоне таинственного леса и большой Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь на декабрь 2023 года — благоприятные и неблагоприятные дни

Следующие даты будут наиболее благоприятными в декабре 2023: 4, 5, 10, 11, 13, 19, 26.

Эти даты неблагоприятны в декабре 2023: 20, 21, 27.

Все остальные дни в последний месяц года — нейтральны.

Благоприятные дни для дел в декабре 2023 года

Лучше всего важные дела в этом месяце планировать на следующие даты: 4, 5, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29 декабря.

Также удачными для дел можно считать и следующие даты: 10 и 11 декабря.

Не стоит ничего важного планировать на эти дни: 3, 14, 20, 21, 24, 31 декабря.

Энергетически неблагоприятная ни для каких дел дата — 20 декабря.

Девушка листает лунный календарь. Фото: shutterstock.com

Когда и что лучше планировать в декабре по лунному календарю

Лучшие даты для свадьбы: 3, 4, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30 декабря.

Зачатие ребенка следует планировать: 3, 4, 6-8, 10, 12-14, 16, 18-20, 22, 23, 26, 28 декабря.

Успешные даты для поездок: 14, 20, 21, 29 декабря.

Удачные дни для смены работы: 14, 17, 18, 26 декабря.

Для дорогих покупок (квартира, авто, техника): 1-3, 5, 7, 20, 28, 31 декабря.

Планировать лечение зубов следует: 14-26 декабря.

Удалять зубы можно: 1-11, 29-31 декабря.

Для хирургических операций удачный период: 14-26 декабря.

Для посадки цветов по лунному календарю: 1-3, 9, 13, 14, 20, 21, 23, 26, 28-31 декабря.

Лучшие даты для стрижки и окрашивания волос: 4, 5, 14, 23, 25, 26, 30 декабря.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 4, 5, 14, 23 декабря.

Начать процесс похудения следует: 14-26 декабря.

Для удаления пигментных пятен, бородавок лучше выбирать следующие даты: 4, 5, 14, 23 декабря.

Эпиляция и депиляция пройдет успешно: 6, 7, 9, 15, 24, 26, 31 декабря.

Массаж и процедуры от целлюлита планируйте на: 9, 11, 14, 16, 18, 25 декабря.

Ранее мы сообщали, какие четыре планеты будут ретроградными в декабре 2023 года и как уберечь себя от проблем в этот период.

Напомним, мы писали, что астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака разбогатеют в 2024 году.

Также мы публиковали предсказания Нострадамуса на 2024 год.