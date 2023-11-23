Ретроградні планети у грудні 2023 — точні дати, застереження та заборони

Парад планет Сонячної системи. Фото: Shutterstock

Особливо небезпечними та підступними з точки зору астрології є періоди, коли планети починають свій ретроградний рух, тобто обертаються у зворотному напрямку. У цей час стають неконтрольованими сфери, за які відповідає та чи інша планета. Ретроградність здатна впливати на емоції, самопочуття і як наслідок на прийняття важливих рішень. Тож, вкрай важливо знати, коли чекати на такі планетарні вибрики та як їх правильно пережити.

Так, у грудні 2023 року ретроградними будуть аж чотири планети нашої Сонячної системи. Ділимося далі точними датами, важливими застереженнями, заборонами та порадами.

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У перший місяць зими свій ретроградний рух почнуть:

Меркурій;

Юпітер;

Уран;

Нептун.

В астрології ретроградний Меркурій вважається найпідступнішим, адже він відповідає за інтелектуальну енергію, розумову діяльність, спілкування. Керує вашою свідомістю, пам'яттю, сприйняттям і розумом. У період ретроградності всі сфери з цим пов'язані працюють неправильно.

Щодо Юпітера, то ця планета відповідає за талан, добробут, світогляд, життєві принципи та ідеали. Тому в період ретроградного руху можуть відчуватися затримки та перешкоди у перерахованих сферах.

Уран в астрології керує інтуїцією, впливає на майбутнє та оновлення. Багато людей відчувають сильне бажання кардинальних змін у цей період. Але у цей час необхідна особлива обережність.

А Нептун відповідає за емоції, схильність до містицизму, релігії, почуття прекрасного. Тож, люди можуть бути більш емоційно вразливими. Тому слід бути обережним у прийнятті важливих рішень та намагатись звертатися до раціонального мислення.

Ретроградні планети. Фото: shutterstock.com

Коли буде ретроградний Юпітер у грудні 2023 року

Ретроградний рух найбільшої планети Сонячної системи почався 5 вересня і триватиме до 31 грудня. Тож Юпітер матиме свій спотворений вплив впродовж усього місяця.

Коли буде Ретроградний Меркурій у грудні 2023 року

Ретроградний Меркурій розпочнеться 13 грудня і триватиме до 31 грудня — тобто більш ніж половину місяця.

Коли буде Ретроградний Нептун у грудні 2023 року

Зворотний рух Нептуна почався 1 липня, а завершиться 6 грудня. Тобто, необхідно буде перетерпіти буквально 6 днів.

Коли буде ретроградний Уран у грудні 2023 року

Уран буде ретроградним увесь грудень, оскільки свій зворотний рух він почав 29 серпня 2023 року, а закінчить — 27 січня 2024 року.

Ретроградні планети. Фото: shutterstock.com

Ретроградні планети у грудні 2023 — що не можна робити

У періоди ретроградності планет астрологи застерігають, не можна:

починати нові серйозні проєкти;

укладати важливі угоди;

одружуватися;

будувати нові довгострокові плани;

залишати незавершені розпочаті справи;

необдумано витрачати кошти;

провокувати конфлікти;

вестись на маніпуляції;

лінуватися;

бути необачним під час відпочинку;

повертатися до старих шкідливих звичок.

Водночас у такі періоди варто:

займатися духовними практиками;

займатися медитаціями;

займатися творчістю;

візуалізувати та детально прописувати свої цілі та бажання;

звернути увагу на свої страхи та переживання;

вести щоденник пережитих емоцій;

вчитися відпускати ситуації, які від вас не залежать;

уточнювати та перевіряти інформацію;

уважно поставитися до своїх витрат.

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