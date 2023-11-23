Ретроградні планети у грудні 2023 — точні дати, застереження та заборони

У грудні чотири планети почнуть ретроградний рух — що це означає і чи боятися
Особливо небезпечними та підступними з точки зору астрології є періоди, коли планети починають свій ретроградний рух, тобто обертаються у зворотному напрямку. У цей час стають неконтрольованими сфери, за які відповідає та чи інша планета. Ретроградність здатна впливати на емоції, самопочуття і як наслідок на прийняття важливих рішень. Тож, вкрай важливо знати, коли чекати на такі планетарні вибрики та як їх правильно пережити.
Так, у грудні 2023 року ретроградними будуть аж чотири планети нашої Сонячної системи. Ділимося далі точними датами, важливими застереженнями, заборонами та порадами.
Які чотири планети будуть ретроградними у грудні 2023 року та чого остерігатися
У перший місяць зими свій ретроградний рух почнуть:
- Меркурій;
- Юпітер;
- Уран;
- Нептун.
В астрології ретроградний Меркурій вважається найпідступнішим, адже він відповідає за інтелектуальну енергію, розумову діяльність, спілкування. Керує вашою свідомістю, пам'яттю, сприйняттям і розумом. У період ретроградності всі сфери з цим пов'язані працюють неправильно.
Щодо Юпітера, то ця планета відповідає за талан, добробут, світогляд, життєві принципи та ідеали. Тому в період ретроградного руху можуть відчуватися затримки та перешкоди у перерахованих сферах.
Уран в астрології керує інтуїцією, впливає на майбутнє та оновлення. Багато людей відчувають сильне бажання кардинальних змін у цей період. Але у цей час необхідна особлива обережність.
А Нептун відповідає за емоції, схильність до містицизму, релігії, почуття прекрасного. Тож, люди можуть бути більш емоційно вразливими. Тому слід бути обережним у прийнятті важливих рішень та намагатись звертатися до раціонального мислення.
Коли буде ретроградний Юпітер у грудні 2023 року
Ретроградний рух найбільшої планети Сонячної системи почався 5 вересня і триватиме до 31 грудня. Тож Юпітер матиме свій спотворений вплив впродовж усього місяця.
Коли буде Ретроградний Меркурій у грудні 2023 року
Ретроградний Меркурій розпочнеться 13 грудня і триватиме до 31 грудня — тобто більш ніж половину місяця.
Коли буде Ретроградний Нептун у грудні 2023 року
Зворотний рух Нептуна почався 1 липня, а завершиться 6 грудня. Тобто, необхідно буде перетерпіти буквально 6 днів.
Коли буде ретроградний Уран у грудні 2023 року
Уран буде ретроградним увесь грудень, оскільки свій зворотний рух він почав 29 серпня 2023 року, а закінчить — 27 січня 2024 року.
Ретроградні планети у грудні 2023 — що не можна робити
У періоди ретроградності планет астрологи застерігають, не можна:
- починати нові серйозні проєкти;
- укладати важливі угоди;
- одружуватися;
- будувати нові довгострокові плани;
- залишати незавершені розпочаті справи;
- необдумано витрачати кошти;
- провокувати конфлікти;
- вестись на маніпуляції;
- лінуватися;
- бути необачним під час відпочинку;
- повертатися до старих шкідливих звичок.
Водночас у такі періоди варто:
- займатися духовними практиками;
- займатися медитаціями;
- займатися творчістю;
- візуалізувати та детально прописувати свої цілі та бажання;
- звернути увагу на свої страхи та переживання;
- вести щоденник пережитих емоцій;
- вчитися відпускати ситуації, які від вас не залежать;
- уточнювати та перевіряти інформацію;
- уважно поставитися до своїх витрат.
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