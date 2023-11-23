Ретроградные планеты в декабре 2023 — точные даты, предостережения и запреты

В декабре четыре планеты начнут ретроградное движение — что это значит и бояться ли
Особенно опасны и коварны с точки зрения астрологии периоды, когда планеты начинают свое ретроградное движение, то есть вращаются в обратном направлении. В это время становятся неконтролируемыми сферы, за которые отвечает та или иная планета. Ретроградность способна оказывать влияние на эмоции, самочувствие и как следствие на принятие важных решений. Поэтому крайне важно знать, когда ждать таких планетарных выходок и как их правильно пережить.
Так, в декабре 2023 года ретроградными будут четыре планеты нашей Солнечной системы. Делимся дальше точными датами, важными предостережениями, запретами и советами.
Какие четыре планеты будут ретроградными в декабре 2023 года и чего остерегаться
В первый месяц зимы свое ретроградное движение начнут:
- Меркурий;
- Юпитер;
- Уран;
- Нептун.
В астрологии ретроградный Меркурий считается наиболее коварным, ведь он отвечает за интеллектуальную энергию, умственную деятельность, общение. Управляет вашим сознанием, памятью, восприятием и разумом. В период ретроградности все сферы связанные с этим работают неправильно.
Что касается Юпитера, то эта планета отвечает за талант, благосостояние, мировоззрение, жизненные принципы и идеалы. Поэтому в период ретроградного движения могут ощущаться задержки и препятствия в перечисленных областях.
Уран в астрологии управляет интуицией, влияет на будущее и обновление. Многие испытывают сильное желание кардинальных изменений в этот период. Но в это время необходима особая осторожность.
А Нептун отвечает за эмоции, склонность к мистицизму, религии, чувству прекрасного. Люди могут быть более эмоционально уязвимыми. Поэтому следует осторожничать в принятии важных решений и стараться обращаться к рациональному мышлению.
Когда будет ретроградный Юпитер в декабре 2023 года
Ретроградное движение крупнейшей планеты Солнечной системы началось 5 сентября и продлится до 31 декабря. Так что Юпитер будет иметь свое искаженное влияние на протяжении всего месяца.
Когда будет Ретроградный Меркурий в декабре 2023 года
Ретроградный Меркурий начнется 13 декабря и продлится до 31 декабря — то есть более половины месяца.
Когда будет Ретроградный Нептун в декабре 2023 года
Обратное движение Нептуна началось 1 июля, а завершится 6 декабря. То есть необходимо будет перетерпеть буквально 6 дней.
Когда будет ретроградный Уран в декабре 2023 года
Уран будет ретроградным весь декабрь, поскольку свое обратное движение начал 29 августа 2023 года, а закончит — 27 января 2024 года.
Ретроградные планеты в декабре 2023 — что нельзя делать
В периоды ретроградности планет астрологи предостерегают, нельзя:
- начинать новые серьезные проекты;
- заключать важные сделки;
- жениться;
- строить новые долгосрочные планы;
- оставлять незавершенные начатые дела;
- необдуманно тратить средства;
- провоцировать конфликты;
- вестись на манипуляции;
- лениться;
- быть опрометчивым во время отдыха;
- возвращаться к старым вредным привычкам.
В то же время в такие периоды стоит:
- заниматься духовными практиками;
- заниматься медитациями;
- заниматься творчеством;
- визуализировать и подробно прописывать свои цели и желания;
- обратить внимание на свои страхи и переживания;
- вести дневник пережитых эмоций;
- учиться отпускать ситуации, которые от вас не зависят;
- уточнять и проверять информацию;
- внимательно отнестись к своим расходам.
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