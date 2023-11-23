Ретроградные планеты в декабре 2023 — точные даты, предостережения и запреты

Парад планет солнечной системы. Фото: Shutterstock

Особенно опасны и коварны с точки зрения астрологии периоды, когда планеты начинают свое ретроградное движение, то есть вращаются в обратном направлении. В это время становятся неконтролируемыми сферы, за которые отвечает та или иная планета. Ретроградность способна оказывать влияние на эмоции, самочувствие и как следствие на принятие важных решений. Поэтому крайне важно знать, когда ждать таких планетарных выходок и как их правильно пережить.

Так, в декабре 2023 года ретроградными будут четыре планеты нашей Солнечной системы. Делимся дальше точными датами, важными предостережениями, запретами и советами.

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Какие четыре планеты будут ретроградными в декабре 2023 года и чего остерегаться

В первый месяц зимы свое ретроградное движение начнут:

Меркурий;

Юпитер;

Уран;

Нептун.

В астрологии ретроградный Меркурий считается наиболее коварным, ведь он отвечает за интеллектуальную энергию, умственную деятельность, общение. Управляет вашим сознанием, памятью, восприятием и разумом. В период ретроградности все сферы связанные с этим работают неправильно.

Что касается Юпитера, то эта планета отвечает за талант, благосостояние, мировоззрение, жизненные принципы и идеалы. Поэтому в период ретроградного движения могут ощущаться задержки и препятствия в перечисленных областях.

Уран в астрологии управляет интуицией, влияет на будущее и обновление. Многие испытывают сильное желание кардинальных изменений в этот период. Но в это время необходима особая осторожность.

А Нептун отвечает за эмоции, склонность к мистицизму, религии, чувству прекрасного. Люди могут быть более эмоционально уязвимыми. Поэтому следует осторожничать в принятии важных решений и стараться обращаться к рациональному мышлению.

Ретроградные планеты. Фото: shutterstock.com

Когда будет ретроградный Юпитер в декабре 2023 года

Ретроградное движение крупнейшей планеты Солнечной системы началось 5 сентября и продлится до 31 декабря. Так что Юпитер будет иметь свое искаженное влияние на протяжении всего месяца.

Когда будет Ретроградный Меркурий в декабре 2023 года

Ретроградный Меркурий начнется 13 декабря и продлится до 31 декабря — то есть более половины месяца.

Когда будет Ретроградный Нептун в декабре 2023 года

Обратное движение Нептуна началось 1 июля, а завершится 6 декабря. То есть необходимо будет перетерпеть буквально 6 дней.

Когда будет ретроградный Уран в декабре 2023 года

Уран будет ретроградным весь декабрь, поскольку свое обратное движение начал 29 августа 2023 года, а закончит — 27 января 2024 года.

Ретроградные планеты. Фото: shutterstock.com

Ретроградные планеты в декабре 2023 — что нельзя делать

В периоды ретроградности планет астрологи предостерегают, нельзя:

начинать новые серьезные проекты;

заключать важные сделки;

жениться;

строить новые долгосрочные планы;

оставлять незавершенные начатые дела;

необдуманно тратить средства;

провоцировать конфликты;

вестись на манипуляции;

лениться;

быть опрометчивым во время отдыха;

возвращаться к старым вредным привычкам.

В то же время в такие периоды стоит:

заниматься духовными практиками;

заниматься медитациями;

заниматься творчеством;

визуализировать и подробно прописывать свои цели и желания;

обратить внимание на свои страхи и переживания;

вести дневник пережитых эмоций;

учиться отпускать ситуации, которые от вас не зависят;

уточнять и проверять информацию;

внимательно отнестись к своим расходам.

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