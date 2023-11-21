Хто зі знаків Зодіаку вступить у шлюб у 2024 році — кому вдасться зіграти весілля

Весілля і астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik

Астрологи розповіли про те, які знаки Зодіаку мають шанс одружитися у 2024 році. За словами фахівців, саме ці п’ять представників зодіакального сузір’я отримають або зроблять довгоочікувану пропозицію руки і серця наступного року.

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку одружаться у 2024 році.

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Овен

Представники цього зодіакального знаку мають досить палкий і авантюрний темперамент, який дуже важко контролювати. Втім, саме ці дві якості допоможуть Овнам мати чарівний рік, оскільки кохана людина зробить їм пропозицію.

Астрологи радять вступити у шлюб у першій половині 2024 року і, якщо партнер погодиться, на них чекає по-справжньому щасливий період життя.

Символ знаку Зодіаку Овен. Фото ілюстративне: Freepik

Телець

Люди, які народилися під цим знаком Зодіаку, є дуже стабільними, але зірки обіцяють їм багато проблем у 2023 році. Втім, що стосується особистого життя, то цілком можливо, що звичайні стосунки переростуть у довгий і щасливий шлюб.

Астрологи кажуть, що лише у розлуці кохані люди зрозуміють, наскільки вони важливі один одному. Саме це спонукає партнерів укласти щасливий союз.

Символ знаку Зодіаку Телець. Фото ілюстративне: Freepik

Рак

Астрологи вважають цей знак досить чутливим і здатним завжди прийти на допомогу. Наступного року гороскоп радить готуватися дбати про свою кохану людину протягом усього життя, адже є шанс піти під вінець і пов’язати себе узами шлюбу з нею.

Більш того, зірки кажуть, що чекати на пропозицію руки і серця слід під час якоїсь поїздки.

Символ знаку Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон

Пристрасть — це те, що рухає цим знаком Зодіаку і буде дуже привабливою якістю у 2024 році. Астрологи стверджують, що задоволення і романтика, які є між партнерами у парі, призведуть до прийняття дуже важливого рішення.

Гороскоп вказує, що найбільший шанс на шлюб мають ті закохані люди, які живуть разом.

Символ знаку Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Козеріг

Ці представники зодіакального сузір’я є дуже амбітними і наполегливими особистостями, які вирішать змінити свій сімейний стан у 2024 році. Зірки кажуть, що представники Козерогу можуть бути дуже розгубленими в емоційному плані.

Проте, взаєморозуміння і повага між двома закоханими людьми спонукають до одруження.

Символ знаку Зодіаку Козеріг. Фото ілюстративне: Freepik

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