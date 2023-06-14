Ці три знаки Зодіаку природжені воїни та захисники

Військовий Національної гвардії України. Фото: ngu.gov.ua. Колаж Новини.LIVE

Не для кого не секрет, що знак Зодіаку, під яким народилася людина, може впливати на її звички, характер та навіть долю. У когось є схильність до творчості, комусь зірки "дарують" гостру інтуїцію, а деякі представники зодіакального кола мають міцний внутрішній стрижень та інстинкт захисника.

Астрологи виділили три знаки Зодіаку, які являються природженими воїнами. Вони стають найкращими військовими та з легкістю готові нищити ворога на полі бою.

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Овен

Представники цього знаку Зодіаку мають надпотужну внутрішню енергію, адже ними керує планета Марс. Планета активності, рішучості та натиску. Вона ж наділяє Овнів такими якостями як впертість, агресивність та мужність.

Овни завжди готові стійко захищати свою Батьківщину та найрідніших. До ворога вони відчувають нестримну лють й готові нищити його без жалю.

Знак Зодіаку Овен. Фото: pixabay.com

Скорпіон

Скорпіони також знаходяться під заступництвом Марса, тому в цьому плані вони багато в чому схожі з Овнами. Представники цього водного знаку Зодіаку без вагань кинутися в бій, якщо мова йде про захист їхніх близьких.

Крім цього Скорпіони володіють такими якостями як воля до життя, завзятість та прагнення йти вперед. А тому вони зроблять все, щоб ворог зазнав поразки. Цікаво, що це приносить Скорпіону неабияке задоволення.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: pixabay.com

Водолій

Водоліями керують планети Уран та Сатурн. Уран наділяє представників цього знаку Зодіаку шостим чуттям, що часто рятує та допомагає воїнові в бою. Водночас Сатурн наділяє Водоліїв такими важливими для захисника характеристиками як самодисципліна та сила.

Цей знак відрізняється войовничим характером та лідерськими якостями. Він здатен вести за собою в бій. Також на Водоліїв завжди можна покластися, адже вони ніколи не кинуть у важку хвилину.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: pixabay.com

Нагадаємо, ми писали, які чоловічі імена наділяють свого власника мужністю та силою. Не рідко з них виходять вправні воїни.