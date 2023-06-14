Ці чоловічі імена наділяють своїх власників мужністю та силою — список

Військовий повернувся з війни до сім'ї. Фото: Adobe

Існують чоловічі імена, які здатні наділяти надпотужною енергетикою та силою. Їх власники відрізняються мужністю, мудрістю та незалежністю. Вони готові захищати слабких. Не рідко з них виходять вправні воїни.

Як зазначають науковці, найбільшу кількість таких імен вигадали войовничі волелюбні народності. Проте практично у кожній культурі є множинні інтерпретації "сильних" прислівників, часом фонетично видозмінених, які неминуче наділяють своїх носіїв невидимою потужною силою, твердою волею та характером. Розповідаємо далі, що ж це за імена.

Читайте також:

Імена, які носять справжні воїни та захисники

Братислав — слов'янське ім'я, у переносному значенні означає — "братом славний" або той, хто бореться за славу.

Ратмір — давньослов'янське ім'я складається з сукупності двох слів – "рать" і "світ". Буквально означає "військо світу". Також ім'я можна перекласти як "борець за мир".

Ростислав — слов'янське двоосновне чоловіче ім'я, що означає "той, чия слава росте". Від людини з цим ім'ям очікуєш славних і великих справ.

Бронеслав — чоловіче слов'янське двоосновне ім'я, походить від слів "броня", "боронити" і "слава". Його можна інтерпретувати як "славний захисник".

Борис — старослов'янське ім'я, скорочена версія від Борислав. Означає "славний в боротьбі "або "борець".

Костянтин — ім'я зародилося в латинській мові. Воно утворилося від найменування "constans" і переводить як "стійкий", "постійний" або "твердий".

Валерій — походить від латинського слова valeo — "бути сильним". Буквальне значення імені — "сильна і здорова людина".

Олександр — одне з найпоширеніших імен у світі. Ім'я має давньогрецьке походження та означає "захисник", "той, хто захищає людей".

Володимир — це ім'я має слов'янське походження, складається із двох коренів: "волод" (володіти) і "мир", тобто той, хто володіє світом. Ще одна версія припускає запозичення імені з Німеччини, де в первозданному вигляді воно звучало як Вальдемар — "славний володар".​​​​ Носій цього імені часто володіє такими рисами характеру, як мужність, хоробрість та відвага.

Андрій — походить від давньогрецького слова andrоs — "чоловік", "людина". Також його пов'язують зі словом andrеia, що в перекладі означало "сміливий, мужній, важливий". Енергетика цього імені є дуже потужною і допомагає її власнику в усіх справах.

Віктор — ім'я латинського походження, утворено від слова Victor — "переможець". У давньоримській міфології було епітетом богів Юпітера та Марса.

Владислав — слов'янське двокорінне ім'я: влад — "володіти" і -слав — "слава". У перекладі воно означає "прославлений", "володіє славою".

Ігор — вважається, що ім'я походить від варязького Інгварр. (інг — "холод", варр — "сила"). У перекладі слово означає "холоднокровний воїн". Деякі дослідники пов'язують його зі скандинавським богом достатку Інг (Фрейр), а "varr" перекладається як об'єкт, що охороняється, тобто дослівно "охороняється Інгом". Воно викликає асоціації з силою, бойовими якостями та енергією.

Михайло — вважається одним з найбільш древніх імен в історії людства. Пішло воно від давньоєврейського Мікаель, що в перекладі означає "Такий же як Бог", "богоподібний", "рівний Богу". Люди з цим ім'ям проявляють стабільність, силу духу і твердість характеру.

Нагадаємо, ми писали, які українські прізвища вказують на приналежність до війська. Їх носили воїни та козаки.