Ці українські прізвища походять від військових звань — список

Прізвища, що вказують на приналежність до війська. Кадр з фільму Вогнем і мечем

Українські прізвища мають захопливу історію. Багато з них кувалась у горнилі Запорозької Січі, де їх воїни та військові отримували в залежності від того, чим займались, які навички та таланти мали.

Про те, які українські прізвища вказують на приналежність до війська, розповіли на сторінці Versus Ukraine в Instagram.

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Прізвища як офіційна назва з’являються в українських документах XIV-XV ст. Їх мали заможні люди, знать.

Переважна більшість населення України здобула прізвища після того, як у 1632 році київський митрополит Петро Могила доручив священникам вести метрики народжених, одружених і померлих парафіян.

Українські прізвища мають різноманітну морфологію формування та різні джерела походження. Найпоширенішими є прізвища, утворені із суфіксами -ук, -юк та -енко, -єнко.

Багато прізвищ з'явилися в часи Запорозької Січі, оскільки при вступі на Січ козак змінював своє старе прізвище на нове. Обов'язковими спадковими родинними назвами, які додаються до особового імені, в Україні прізвища стали тільки на межі XVIII—XIX ст. Стабільності прізвища набули лише в XIX ст.

За прізвищем, наданим на Січі, було можна дізнатись про поширені на Україні ремесла, промисли та про характер військової, торговельної діяльності, чим саме займалися люди.

Значну групу становлять козацькі прізвища, утворені від імен:

Даниленко;

Василенко;

Василевич;

Клименко;

Петренко;

Павленко;

Гавриленко;

Мусієнко;

Охріменко;

Овсієнко та багато інших.

Українські козаки. Фото: google.com

Які прізвища вказують на приналежність до війська

Гетьманчук, Гетьманюк — походить від "гетьман", що означає воєначальник.

Атаманенко — походить від "отаман" — це виборний ватажок військового загону у козаків.

Козак, Козаченко — означає "вільна людина", житель Запоріжжя.

Кошовий — ватажок козаків на Запорозькій Січі.

Джур, Джура, Цюра — походять від слова "джура", що означає зброєносець у козацької старшини.

Сердюк — воїни найманих піхотних полків, створених гетьманом Петром Дорошенком.

Курінний — походить від слова "курінь" — окрема частина війська Запорізького.

Компанієць — козак легкокінного гетьманського полку.

Хорунжий — особа, що зберігала й носила прапор, зокрема, Війська Запорозького Низового, який називався корогвою.

Пушкар — походить від слова "пушкар" — майстер, який виготовляв і обслуговував гармати.

Гарматій, Гармаш — воїни гарматники, артилеристи.

Довбуш — так у той час називали барабанщиків у військах.

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