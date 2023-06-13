Эти украинские фамилии происходят от военных званий — список

Фамилии, указывающие на принадлежность к войску. Кадр из фильма "Огнем и мечом"

Украинские фамилии имеют увлекательную историю. Многие из них ковались в горне Запорожской Сечи, где их воины и военные получали в зависимости от того, чем занимались, какие навыки и таланты имели.

О том, какие украинские фамилии указывают на принадлежность к войску, рассказали на странице Versus Ukraine в Instagram.

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Интересные факты, которые следует знать об украинских фамилиях

Фамилии как официальное название появляются в украинских документах XIV-XV вв. Их имели богатые люди, знать.

Подавляющее большинство населения Украины получило фамилию после того, как в 1632 году киевский митрополит Петр Могила поручил священникам вести метрики родившихся, женатых и умерших прихожан.

Украинские фамилии имеют разную морфологию формирования и различные источники происхождения. Наиболее распространены фамилии, образованные с суффиксами -ук, -юк и -енко.

Многие фамилии появились во времена Запорожской Сечи, поскольку при вступлении в Сечь казак менял свою старую фамилию на новую. Обязательными наследственными родственными названиями, которые прилагаются к личному имени, в Украине фамилии стали только на рубеже XVIII-XIX вв. Стабильность фамилии приобрели только в XIX в.

По фамилии, предоставленной на Сечи, можно было узнать о распространенных на Украине ремеслах, промыслах и характере военной, торговой деятельности, чем именно занимались люди.

Значительную группу составляют казачьи фамилии, образованные от имен:

Даниленко;

Василенко;

Василевич;

Клименко;

Петренко;

Павленко;

Гавриленко;

Мусиенко;

Охрименко;

Овсеенко и многие другие.

Украинские казаки. Фото: google.com

Какие фамилии указывают на принадлежность к войску

Гетманчук, Гетьманюк — происходит от "гетман", что означает военачальник.

Атаманенко — происходит от "атаман" — это выборный вожак военного отряда у казаков.

Казак, Козаченко — означает "свободный человек", житель Запорожья.

Кошевой — предводитель казаков на Запорожской Сечи.

Джур, Джура, Цюра — произошли от слова "джура", что означает оруженосец у казацкой старшины.

Сердюк — воины наемных пехотных полков, созданных гетманом Петром Дорошенко.

Куренный — происходит от слова "шалаш" — отдельная часть войска Запорожского.

Компаниец — казак легкоконного гетманского полка.

Хорунжий — лицо, хранившее и носившее знамя, в частности, Войска Запорожского Низового, называвшегося коррогвой.

Пушкарь — происходит от слова "пушкарь" — мастер, который производил и обслуживал пушки.

Гарматий, Гармаш — воины пушечники, артиллеристы.

Довбуш — так в то время называли барабанщиков в войсках.

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