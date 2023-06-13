Эти украинские фамилии происходят от военных званий — список

Носили воины и козаки: украинские фамилии, имеющие военное происхождение
Украинские фамилии имеют увлекательную историю. Многие из них ковались в горне Запорожской Сечи, где их воины и военные получали в зависимости от того, чем занимались, какие навыки и таланты имели.
О том, какие украинские фамилии указывают на принадлежность к войску, рассказали на странице Versus Ukraine в Instagram.
Интересные факты, которые следует знать об украинских фамилиях
Фамилии как официальное название появляются в украинских документах XIV-XV вв. Их имели богатые люди, знать.
Подавляющее большинство населения Украины получило фамилию после того, как в 1632 году киевский митрополит Петр Могила поручил священникам вести метрики родившихся, женатых и умерших прихожан.
Украинские фамилии имеют разную морфологию формирования и различные источники происхождения. Наиболее распространены фамилии, образованные с суффиксами -ук, -юк и -енко.
Многие фамилии появились во времена Запорожской Сечи, поскольку при вступлении в Сечь казак менял свою старую фамилию на новую. Обязательными наследственными родственными названиями, которые прилагаются к личному имени, в Украине фамилии стали только на рубеже XVIII-XIX вв. Стабильность фамилии приобрели только в XIX в.
По фамилии, предоставленной на Сечи, можно было узнать о распространенных на Украине ремеслах, промыслах и характере военной, торговой деятельности, чем именно занимались люди.
Значительную группу составляют казачьи фамилии, образованные от имен:
- Даниленко;
- Василенко;
- Василевич;
- Клименко;
- Петренко;
- Павленко;
- Гавриленко;
- Мусиенко;
- Охрименко;
- Овсеенко и многие другие.
Какие фамилии указывают на принадлежность к войску
Гетманчук, Гетьманюк — происходит от "гетман", что означает военачальник.
Атаманенко — происходит от "атаман" — это выборный вожак военного отряда у казаков.
Казак, Козаченко — означает "свободный человек", житель Запорожья.
Кошевой — предводитель казаков на Запорожской Сечи.
Джур, Джура, Цюра — произошли от слова "джура", что означает оруженосец у казацкой старшины.
Сердюк — воины наемных пехотных полков, созданных гетманом Петром Дорошенко.
Куренный — происходит от слова "шалаш" — отдельная часть войска Запорожского.
Компаниец — казак легкоконного гетманского полка.
Хорунжий — лицо, хранившее и носившее знамя, в частности, Войска Запорожского Низового, называвшегося коррогвой.
Пушкарь — происходит от слова "пушкарь" — мастер, который производил и обслуживал пушки.
Гарматий, Гармаш — воины пушечники, артиллеристы.
Довбуш — так в то время называли барабанщиков в войсках.
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