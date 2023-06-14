Эти мужские имена наделяют своих владельцев мужеством и силой — список

Военный вернулся с войны к семье. Фото: Adobe

Есть мужские имена, которые способны наделять сверхмощной энергетикой и силой. Их владельцы отличаются мужеством, мудростью и независимостью. Они готовы защищать слабых. Не редко из них получаются искусные воины.

Как отмечают ученые, наибольшее количество таких имен придумали воинственные свободолюбивые народности. Однако практически в каждой культуре есть множественные интерпретации "сильных" наречий, порой фонетически видоизмененных, которые неизбежно наделяют своих носителей невидимой мощной силой, жесткой волей и характером. Рассказываем дальше, что это за имена.

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Имена, которые носят настоящие воины и защитники

Братислав — славянское имя, в переносном смысле означает — "братом славный" или борющийся за славу.

Ратмир — древнеславянское имя состоит из совокупности двух слов — "рать" и "мир". Буквально означает "войско мира". Также имя можно перевести как "борец за мир".

Ростислав — славянское двухосновное мужское имя, означающее "тот, чья слава растет". От человека с этим именем ждешь славных и великих дел.

Бронеслав — мужское славянское двухосновное имя, происходит от слов "броня", "защищать" и "слава". Его можно интерпретировать как "славный защитник".

Борис — старославянское имя, сокращенная версия от Борислав. Означает "славный в борьбе" или "борец".

Константин — имя зародилось в латинском языке. Оно образовалось от наименования "constans" и переводит как "устойчивый", "постоянный" или "жесткий".

Валерий — происходит от латинского слова valeo — "быть сильным". Буквальное значение имени — "сильный и здоровый человек".

Александр — одно из самых распространенных имен в мире. Имя имеет древнегреческое происхождение и означает "защитник", "обороняющий людей".

Владимир — это имя имеет славянское происхождение, состоит из двух корней: "волод" (владеть) и "мир", то есть тот, кто владеет миром. Еще одна версия предполагает заимствование имени из Германии, где в первозданном виде оно звучало как Вальдемар — "славный властитель". Носитель этого имени часто обладает такими чертами характера, как мужество, храбрость и отвага.

Андрей — происходит от древнегреческого слова andros — "муж", "человек". Также его связывают со словом andrеia, что в переводе означало "смелое, мужественное, важное". Энергетика этого имени очень мощна и помогает ее владельцу во всех делах.

Виктор — имя латинского происхождения, образовано от слова Victor — "победитель". В древнеримской мифологии было эпитетом богов Юпитера и Марса.

Владислав — славянское двухкоренное имя: влад — "владеть" и -слав — "слава". В переводе оно означает "прославленный", "обладает славой".

Игорь — считается, что имя происходит от варяжского Ингварра. (инг — "холод", варр — "сила"). В переводе слово означает "хладнокровный воин". Некоторые исследователи связывают его со скандинавским богом изобилия Инг (Фрейр), а "varr" переводится как охраняемый объект, то есть дословно "охраняется Ингом". Оно вызывает ассоциации с силой, боевыми свойствами и энергией.

Михаил — считается одним из самых древних имен в истории человечества. Пошло оно от древнееврейского Микаэля, что в переводе означает "Такой же как Бог", "богоподобный", "равный Богу". Люди с этим именем проявляют стабильность, силу духа и твердость характера.

Напомним, мы писали, какие украинские фамилии указывают на принадлежность к войску. Их носили воины и казаки.