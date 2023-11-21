Кто со знаков Зодиака вступит в брак в 2024 году — кому удастся сыграть свадьбу

Свадьба и астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik

Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака имеют шанс жениться в 2024 году. По словам специалистов, именно эти пять представителей зодиакального созвездия получат или сделают долгожданное предложение руки и сердца в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака поженятся в 2024 году.

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Овен

Представители этого зодиакального знака имеют довольно пылкий и авантюрный темперамент, который очень трудно контролировать. Впрочем, именно эти два качества помогут Овнам иметь волшебный год, поскольку любимый человек сделает им предложение.

Астрологи советуют вступить в брак в первой половине 2024 года и, если партнер согласится, их ждет по-настоящему счастливый период жизни.

Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Телец

Люди, которые родились под этим знаком Зодиака, очень стабильны, но звезды обещают им много проблем в 2023 году. Впрочем, что касается личной жизни, вполне возможно, что обычные отношения перерастут в долгий и счастливый брак.

Астрологи говорят, что только в разлуке любимые люди поймут, насколько они важны друг другу. Именно это побудит партнеров заключить счастливый союз.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Астрологи считают этот знак достаточно чувствительным и способным всегда прийти на помощь. В следующем году гороскоп советует готовиться заботиться о своем любимом человеке на протяжении всей жизни, ведь есть шанс пойти под венец и связать себя узами брака с ним.

Более того, звезды говорят, что ждать предложения руки и сердца следует во время какой-то поездки.

Символ знака зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

Страсть — это то, что движет этим знаком Зодиака и будет очень привлекательным качеством в 2024 году. Астрологи утверждают, что удовольствие и романтика, которые есть между партнерами в паре, приведут к принятию очень важного решения.

Гороскоп указывает, что наибольший шанс на брак у тех влюбленных людей, которые живут вместе.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог

Эти представители зодиакального созвездия очень амбициозные и настойчивые личности, которые решат изменить свое семейное положение в 2024 году. Звезды говорят, что представители Козерога могут быть очень растеряны в эмоциональном плане.

Однако, взаимопонимание и уважение между двумя влюбленными людьми побудит к женитьбе.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака смогут занять руководящий пост в 2024 году.

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