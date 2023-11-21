Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Пять знаков Зодиака, которые имеют высокий шанс жениться в 2024 году arrow

Пять знаков Зодиака, которые имеют высокий шанс жениться в 2024 году

21 ноября 2023 21:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Кто со знаков Зодиака вступит в брак в 2024 году — кому удастся сыграть свадьбу
Свадьба и астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака имеют шанс жениться в 2024 году. По словам специалистов, именно эти пять представителей зодиакального созвездия получат или сделают долгожданное предложение руки и сердца в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака поженятся в 2024 году.

Читайте также:

Овен

Представители этого зодиакального знака имеют довольно пылкий и авантюрный темперамент, который очень трудно контролировать. Впрочем, именно эти два качества помогут Овнам иметь волшебный год, поскольку любимый человек сделает им предложение.

Астрологи советуют вступить в брак в первой половине 2024 года и, если партнер согласится, их ждет по-настоящему счастливый период жизни.

Символ знака Зодиака Овен
Символ знака Зодиака Овен. Фото иллюстративное: Freepik

Телец

Люди, которые родились под этим знаком Зодиака, очень стабильны, но звезды обещают им много проблем в 2023 году. Впрочем, что касается личной жизни, вполне возможно, что обычные отношения перерастут в долгий и счастливый брак.

Астрологи говорят, что только в разлуке любимые люди поймут, насколько они важны друг другу. Именно это побудит партнеров заключить счастливый союз.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Рак

Астрологи считают этот знак достаточно чувствительным и способным всегда прийти на помощь. В следующем году гороскоп советует готовиться заботиться о своем любимом человеке на протяжении всей жизни, ведь есть шанс пойти под венец и связать себя узами брака с ним.

Более того, звезды говорят, что ждать предложения руки и сердца следует во время какой-то поездки.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион

Страсть — это то, что движет этим знаком Зодиака и будет очень привлекательным качеством в 2024 году. Астрологи утверждают, что удовольствие и романтика, которые есть между партнерами в паре, приведут к принятию очень важного решения.

Гороскоп указывает, что наибольший шанс на брак у тех влюбленных людей, которые живут вместе.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Козерог

Эти представители зодиакального созвездия очень амбициозные и настойчивые личности, которые решат изменить свое семейное положение в 2024 году. Звезды говорят, что представители Козерога могут быть очень растеряны в эмоциональном плане.

Однако, взаимопонимание и уважение между двумя влюбленными людьми побудит к женитьбе.

Символ знака Зодиака Козерог
Символ знака Зодиака Козерог. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака смогут занять руководящий пост в 2024 году.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака суждено встретить свою любовь в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака будут счастливы в следующем году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме