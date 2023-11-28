Предсказание Нострадамуса на 2024 год — какие темные тайны скрывает год Дракона

Нострадамус записывает свои пророчества для мира. Фото: Getty Images

Среди самых известных провидцев в истории человечества неизменно выделяется имя французского физика, алхимика, астролога и экстрасенса Мишеля Нострадамуса, жившего в 16 веке. Предсказание он записывал в виде катренов — рифмованных четверостиший, которые расшифровывают до сих пор. При этом мистику удалось точно предсказать Варфоломеевскую ночь, разгром Наполеона I, Первую мировую, Большевистский переворот и Вторую мировую. Мудрец написал пророчества до 2240 года. Дата совпадает с концом Еврейского календаря.

Итак, какими были предсказания Нострадамуса на 2024 високосный год Дракона, рассказываем далее в материале.

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Пророчества Нострадамуса на 2024 високосный год

Что ж, если верить Нострадамусу, то 2024 год официально будет годом бедствия. Это касается как войн между государствами и гражданских конфликтов, так и природных катаклизмов, пишет издание TheChineseZodiac.Org.

Отмечается, что геологические потрясения, отмеченные землетрясениями и извержениями вулканов, которые приведут к мировому хаосу, будут совпадать с небесным событием, когда будет замечена ранее неизвестная сверхъяркая комета.

Также Нострадамус сделал следующие пророчества на 2024 год:

Третья мировая война

Специалисты, занимавшиеся детальной расшифровкой катренов знаменитого астролога, заявили, что в 2024 году начнется Третья мировая война, в которой будет замешана вся планета. Некоторые специалисты говорят, что именно война в Украине может стать толчком к самым страшным дням на планете Земля. Хотя стоит заметить, что сейчас безжалостные войны загораются и в других точках земного шара.

Нострадамус предсказал Третью мировую войну. Фото: google.com

Смена Папы Римского

Предсказания Нострадамуса свидетельствуют, что вскоре после начала нового года правления будет в руках другого Папы, который принесет беды и опасности для людей.

Смерть путина и "дьявольский преемник"

Конечно, в катренах Нострадамуса не упоминается имя Путина. Однако есть предсказание, согласно которому правителя великой страны, родившегося в год дракона (путин родился в 1952 году в год Дракона), предаст близкое доверенное лицо, воспользовавшись его уязвимостью из-за болезни. Это лицо захватит власть, став "дьявольским преемником". Последствия этого изменения руководства могут быть дестабилизирующими как на национальном, так и на международном уровне.

Землетрясение

Согласно данным историков, в 2024 году произойдет страшное землетрясение в Калифорнии, которое унесет тысячи жизней. Особенно страшно, что подобное пророчество давали и другие известные прорицатели.

Глобальное потепление

Великий алхимик видел и то, как будет изменяться климат на планете — многие животные вымрут, произойдет смена полюсов, из-за этого нарушится экосистема на Земле. Через несколько лет ситуация ухудшится настолько, что могут вымереть целые города и страны.

Нострадамус записывает свои пророчества. Фото: google.com

Искусственные органы

По расшифрованным пророчествам Мишеля Нострадамуса, в 2024 году медицина дойдет до небывалого уровня. Будут производиться искусственные органы, которые будут пересаживать людям. Это будет обусловлено необходимостью спасения жизней.

Следует заметить, что уже сейчас ученые публикуют исследования, в которых создают искусственные сердца, нервные клетки напечатанные с помощью 3-D принтеров, роботизированные руки, обладающие человеческими свойствами, сверхчувствительную искусственную кожу и даже имитацию человеческого мозга. Так что предсказания Нострадамуса не так уж далеки от истины.

Контакт с внеземной цивилизацией

Согласно прогнозам Нострадамуса на 2024 год, будет установлен контакт с внеземной цивилизацией, наблюдающей бурную траекторию развития нашей планеты.

Пришельцы наблюдали эскалацию напряженности и вражды между народами Земли, путь, который, если продолжить, приведет к уничтожению планеты. Эти существа помогут установить мир, однако он будет хрупким.

Заметим, специалисты, расшифровывающие таинственные предсказания Нострадамуса, отмечают, что трактовка и перевод могут оказаться не совсем верными, поэтому не стоит зацикливаться на сказанном. И хотя мистик многое в истории увидел верно, все же он тоже живой человек, который может ошибаться.

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