Передбачення Нострадамуса на 2024 рік — які темні таємниці приховує рік Дракона

Нострадамус записує свої пророцтва для світу. Фото: Getty Images

Серед найвідоміших провидців в історії людства незмінно виділяється ім’я французького фізика, алхіміка, астролога та екстрасенса Мішеля Нострадамуса, який жив у 16 столітті. Передбачення він записував у вигляді катренів — римованих чотиривіршів, які розшифровують досі. При цьому містику вдалося точно передбачити Варфоломіївську ніч, розгром Наполеона I, Першу світову, Більшовицький переворот та Другу світову. Мудрець написав пророцтва до 2240 року. Дата збігається з кінцем Єврейського календаря.

Тож, якими були передбачення Нострадамуса на 2024 високосний рік Дракона, розповідаємо далі в матеріалі.

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Пророцтва Нострадамуса на 2024 високосний рік

Що ж, якщо вірити Нострадамусу, то 2024 офіційно буде роком лиха. Це стосується, як війн між державами та громадянських конфліктів, так і природних катаклізмів, пише видання TheChineseZodiac.Org.

Зазначається, що геологічні потрясіння, відзначені землетрусами та виверженнями вулканів, які призведуть до світового хаосу, збігатимуться з небесною подією, коли буде помічено раніше невідому надяскраву комету.

Також Нострадамус зробив наступні пророцтва на 2024 рік:

Третя світова війна

Фахівці, які займалися детальною розшифровкою катренів знаменитого астролога, заявили, що 2024 року почнеться Третя світова війна, у якій буде замішана вся планета. Деякі спеціалісти кажуть, що саме війна в Україні може стати тим поштовхом до найстрашніших днів на планеті Земля. Хоча варто зауважити, що зараз безжальні війни спалахують й у інших точках земної кулі.

Нострадамус передбачив Третю світову війну. Фото: google.com

Зміна Папи Римського

Передбачення Нострадамуса свідчать, що незабаром після початку нового року правління буде в руках іншого Папи, який принесе біди та небезпеки для людей.

Смерть путіна та "диявольський наступник"

Звичайно, у катренах Нострадамуса не згадується ім'я путіна. Проте, є передбачення, згідно з яким правителя великої країни, який народився у рік дракона (путін народився 1952 року у рік Дракона), зрадить близька довірена особа, скориставшись його вразливістю через хворобу. Ця особа захопить владу, ставши "диявольським наступником". Наслідки цієї зміни керівництва можуть бути дестабілізуючими як на національному, так і на міжнародному рівні.

Землетрус

Згідно з даними істориків, 2024 року трапиться страшний землетрус у Каліфорнії, який забере тисячі життів. Особливо страшно те, що подібне пророцтво давали й інші відомі віщуни.

Глобальне потепління

Великий алхімік бачив і те, як буде змінюватися клімат на планеті — багато тварин вимруть, відбудеться зміна полюсів, через це порушиться екосистема на Землі. За кілька років ситуація погіршиться настільки, що можуть вимерти цілі міста і країни.

Нострадамус записує свої пророцтва. Фото: google.com

Штучні органи

За розшифрованими пророцтвами Мішеля Нострадамуса, 2024 року медицина дійде нечуваного рівня. Вироблятимуться штучні органи, які пересаджуватимуть людям. Це буде обумовлено необхідністю порятунку життів.

Варто зауважити, що вже зараз вчені публікують дослідження, у яких створюють штучні серця, нервові клітини надруковані за допомогою 3-D принтерів, роботизовані руки, що володіють людськими властивостями, надчутливу штучну шкіру та навіть імітацію людського мозку. Тож передбачення Нострадамуса не такі вже далекі від істини.

Контакт з позаземною цивілізацією

Згідно з прогнозами Нострадамуса на 2024 рік, буде встановлено контакт із позаземною цивілізацією, яка спостерігає за бурхливою траєкторією розвитку нашої планети.

Прибульці спостерігали ескалацію напруженості та ворожнечі між народами Землі, шлях, який, якщо продовжити, призведе до знищення планети. Ці істоти допоможуть встановити мир, проте він буде крихким.

Зауважимо, фахівці, які розшифровують таємничі передбачення Нострадамуса наголошують, що трактування і переклад можуть виявитися не зовсім вірними, тож не варто зациклюватися на сказаному. І хоч містик багато речей в історії побачив вірно, все ж він теж жива людина, яка може помилятися.

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