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Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2024 — какие даты принесут красоту

24 августа 2024 03:17
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2024 — удачные и неудачные дни
Парикмахер окрашивает девушке волосы. Фото: freepik.com
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Начало осени — хорошее время для изменения имиджа или внешности. Можно начать со своих волос, освежив цвет, выбрав яркий оттенок или модную окраску. А чтобы поход к парикмахеру вас не разочаровал, следует воспользоваться лунным календарем.

Новини.LIVE делится лунным календарем окрашивания волос на сентябрь 2024 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для похода к мастеру и изменения цвета.

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Фазы Луны в сентябре 2024 года

  • Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;
  • Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;
  • Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в сентябре 2024 года
Фазы Луны. Фото: Unsplash

Лунный календарь окрашивания волос на сентябрь 2024 года

Рассказываем, какие дни первого месяца осени наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда с покраской стоит подождать.

Самые благоприятные дни для окрашивания волос в сентябре 2024: 6, 9, 11, 12, 13, 21, 28, 29 число.

В общем, это хорошие даты для обновления цвета: 4, 10, 14, 16, 18, 23 сентября.

Нейтральные дни для окрашивания в первый месяц осени: 1, 2, 5, 7, 8, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30 сентября.

Не самые удачные числа, чтобы изменить цвет: 15, 17 сентября.

При этом в первый осенний месяц 2024 года будет только один день, когда точно не нужно окрашивать волосы, ведь результатом вы будете разочарованы. Самым неблагоприятным днем будет 3 сентября.

 

Ранее мы делились лунным календарем стрижек, которых поможет выбрать самую удачную дату для смены прически и уходовых процедур.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца осени.

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