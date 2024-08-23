Місячний календар стрижок на вересень 2024 — які дати невдалі для зміни зачіски

Дівчина розчісує сухе та неслухняне волосся. Фото: freepik.com

Астрологи давно стверджують, що фази Місяця мають серйозний вплив на організм людини, зокрема на ріст та властивості волосся. Щоб будь-які процедури проходили вдало і радували результатом, зверніть увагу на місячний календар.

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Фази Місяця у вересні 2024 року

Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;

Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;

Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;

Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;

Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;

Сонячне затемнення — немає;

Місячне затемнення — немає.

Фази Місяця. Фото: google.com

Місячний календар стрижок на вересень 2024 — найсприятливіші дати місяця

Найсприятливіші дні для стрижки та фарбування волосся: 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 26 вересня.

Запланувати кардинальну зміну зачіски можна на: 7, 15, 21 вересня.

Загалом вдалі дні для стрижки та фарбування волосся: 2, 8, 9, 14, 18, 19, 25 вересня.

Щоб пришвидшити ріст вашого волосся, заплануйте стрижку на: 3, 12 або 16 вересня.

Найвдаліші дні для фарбування волосся: 5, 14, 18 вересня.

Найкращі дні для завивки волосся: 10, 17 вересня.

Дівчина доглядає за волоссям. Фото: freepik.com

Коли не можна стригти волосся у вересні 2024 року — небезпечні дати

Астрологи виділили цілих сім днів, у які небезпечно проводити будь-які процедури з волоссям. У цей момент локони позбавлені достатньої кількості енергії, а тому такі процедури, як фарбування, хімічна завивка, ламінування можуть нашкодити структурі. При цьому стрижка може вийти невдалою й відібрати у волосся останні сили.

Запам'ятайте ці дати у вересні: 4, 6, 20, 22, 24, 27, 28 число.

Також радимо скористатися місячним календарем справ на вересень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця осені.