Місячний календар стрижок на вересень 2024 — які дати невдалі для зміни зачіски

Місячний календар стрижок на вересень 2024 — які дні перетворять волосся на солому
Астрологи давно стверджують, що фази Місяця мають серйозний вплив на організм людини, зокрема на ріст та властивості волосся. Щоб будь-які процедури проходили вдало і радували результатом, зверніть увагу на місячний календар.
Новини.LIVE підготував місячний календар стрижок на вересень 2024 року, який підкаже найсприятливіші дні першого місяця осені для відвідування перукаря та проведення процедур для волосся.
Фази Місяця у вересні 2024 року
- Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;
- Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;
- Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;
- Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;
- Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар стрижок на вересень 2024 — найсприятливіші дати місяця
Найсприятливіші дні для стрижки та фарбування волосся: 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 26 вересня.
Запланувати кардинальну зміну зачіски можна на: 7, 15, 21 вересня.
Загалом вдалі дні для стрижки та фарбування волосся: 2, 8, 9, 14, 18, 19, 25 вересня.
Щоб пришвидшити ріст вашого волосся, заплануйте стрижку на: 3, 12 або 16 вересня.
Найвдаліші дні для фарбування волосся: 5, 14, 18 вересня.
Найкращі дні для завивки волосся: 10, 17 вересня.
Коли не можна стригти волосся у вересні 2024 року — небезпечні дати
Астрологи виділили цілих сім днів, у які небезпечно проводити будь-які процедури з волоссям. У цей момент локони позбавлені достатньої кількості енергії, а тому такі процедури, як фарбування, хімічна завивка, ламінування можуть нашкодити структурі. При цьому стрижка може вийти невдалою й відібрати у волосся останні сили.
Запам'ятайте ці дати у вересні: 4, 6, 20, 22, 24, 27, 28 число.
Також радимо скористатися місячним календарем справ на вересень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця осені.
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