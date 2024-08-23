Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 — какие даты неудачные для смены прически

Девушка расчесывает сухие и непослушные волосы. Фото: freepik.com

Астрологи давно утверждают, что фазы Луны оказывают серьезное влияние на организм человека, в частности на рост и свойства волос. Чтобы какие-либо процедуры проходили удачно и радовали результатом, обратите внимание на лунный календарь.

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Новини.LIVE подготовил лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 года, который подскажет самые благоприятные дни первого месяца осени для посещения парикмахера и проведения процедур для волос.

Фазы Луны в сентябре 2024 года

Убывающая Луна — с 1 по 2 сентября;

Новолуние в знаке Дева — 3 сентября 4:55 по Киеву;

Растущая Луна — с 4 по 17 сентября;

Полнолуние в знаках Овен и Рыбы (суперлуна) — 18 сентября в 5:34 по Киеву;

Убывающая Луна — с 19 по 30 сентября;

Солнечное затмение — нет;

Лунное затмение — нет.

Фазы Луны. Фото: google.com

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2024 — самые благоприятные даты месяца

Самые благоприятные дни для стрижки и покраски волос: 5, 7, 10, 13, 15, 17, 21, 26 сентября.

Запланировать кардинальное изменение прически можно на: 7, 15, 21 сентября.

В целом удачные дни для стрижки и окрашивания волос: 2, 8, 9, 14, 18, 19, 25 сентября.

Чтобы ускорить рост ваших волос, запланируйте стрижку на: 3, 12 или 16 сентября.

Самые удачные дни для окрашивания волос: 5, 14, 18 сентября.

Лучшие дни для завивки волос: 10, 17 сентября.

Девушка ухаживает за волосами. Фото: freepik.com

Когда нельзя стричь волосы в сентябре 2024 года — опасные даты

Астрологи выделили целых семь дней, в которые опасно проводить какие-либо процедуры с волосами. В этот момент локоны лишены достаточного количества энергии, а потому такие процедуры, как окрашивание, химическая завивка, ламинирование могут навредить структуре. При этом стрижка может получиться неудачной и отобрать у волос последние силы.

Запомните эти даты в сентябре: 4, 6, 20, 22, 24, 27, 28 число.

Также советуем воспользоваться лунным календарем дел на сентябрь 2024 года, который поможет не упустить самые удачные дни первого месяца осени.