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Місячний календар фарбування волосся на вересень 2024 — які дати принесуть красу

24 серпня 2024 03:17
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Місячний календар фарбування волосся на вересень 2024 — вдалі та невдалі дні
Перукар фарбує дівчині волосся. Фото: freepik.com
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Початок осені — гарний час для зміни іміджу або зовнішності. Можна почати зі свого волосся, освіживши колір, обравши яскравий відтінок або модне фарбування. А щоб похід до перукаря вас не розчарував, варто скористатися місячним календарем. 

Новини.LIVE ділиться місячним календарем фарбування волосся на вересень 2024 року, який допоможе обрати найсприятливіші дати для походу до майстра та зміни кольору.

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Фази Місяця у вересні 2024 року

  • Місяць, що спадає — з 1 по 2 вересня;
  • Молодик у знаку Діва — 3 вересня 4:55 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 4 по 17 вересня;
  • Повня у знаках Овен та Риби (супермісяць) — 18 вересня о 5:34 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 19 по 30 вересня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у вересні 2024 року
Фази Місяця.  Фото: Unsplash

Місячний календар фарбування волосся на вересень 2024 року

Розповідаємо, які дні першого місяця осені найсприятливіші для походу в перукарню, а коли з фарбуванням варто почекати.

Найсприятливіші дні для фарбування волосся у вересні 2024 року: 6, 9, 11, 12, 13, 21, 28, 29 число.

Загалом це хороші дати для оновлення кольору: 4, 10, 14, 16, 18, 23 вересня.

Нейтральні дні для фарбування у перший місяць осені: 1, 2, 5, 7, 8, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 30 вересня.

Не найвдаліші числа, щоб змінити колір: 15, 17 вересня.

При цьому у перший осінній місяць 2024 року буде лише один день, коли точно не треба фарбувати волосся, адже результатом ви будете розчаровані. Найнесприятливішим днем буде 3 вересня

 

Раніше ми ділилися місячним календарем стрижок, яких допоможе обрати найвдалішу дату для зміни зачіски та доглядових процедур. 

Також радимо скористатися місячним календарем справ на вересень 2024 року, який допоможе не проґавити найвдаліші дні першого місяця осені.

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