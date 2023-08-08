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Магнитные бури 8 августа: что ждет украинцев сегодня

8 августа 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури сегодня, 8 августа: симптомы и последствия
Женщина болеет в постели. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 8 августа, предусматривается слабая магнитная буря уровня G1. За день солнечная активность была умеренного уровня.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 8 августа

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — предупреждают астросиноптики.

Прогноз магнитных бурь на 7-9 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

За день на Солнце наблюдались вспышки класса С — наибольшей была С6,6, и класса М — наибольшая М5,51, которая может повлечь за собой умеренный уровень радиопомех.

Ожидается, что сегодня поле вокруг Земли будет от спокойного до слабого штормового уровня. На Солнце есть вероятность вспышек М-класса.

Погода на Солнце на 8 августа:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 27.
Солнечная вспышка влияет на Землю. Фото: google.com

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Если у вас ухудшается самочувствие, в частности, вы чувствуете недомогание, слабость в теле, головную боль, а также ряд других проявлений плохого состояния, следовательно, вам нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Не пренебрегаете сном, поскольку он имеет большое значение в это время.
  • Максимально обогащайте свой рацион сезонными фруктами и овощами.
  • Помните о достаточном потреблении воды.
  • Снижайте потребление напитков с кофеином и алкоголем до минимума.
  • Запишитесь на консультацию к врачу по поводу хронических заболеваний.
  • Не забывайте об активном отдыхе, который положительно отразится на вашем здоровье как морально, так и физически.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы писали, что третий месяц лета 2023 года снова будет проверять людей на прочность. В августе ожидается несколько магнитных бурь разной мощности.

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