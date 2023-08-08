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Магнітні бурі 8 серпня: що чекає на українців сьогодні

8 серпня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 8 серпня: симптоми і наслідки
Жінка нездужає в ліжку. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 8 серпня, передбачається слабка магнітна буря рівня G1. Упродовж дня сонячна активність була помірного рівня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 8 серпня

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — попереджають астросиноптики.

Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

За день на Сонці спостерігалися спалахи класу С — найбільший був С6,6, та класу М — найбільший М5,51, який може спричинити помірний рівень радіоперешкод.

Очікується, що сьогодні поле навколо Землі буде від спокійного до слабкого штормового рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Погода на Сонці на 8 серпня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 30%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 27.
Сонячний спалах впливає на Землю. Фото: google.com

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Якщо у вас погіршується самопочуття, зокрема ви відчуваєте нездужання, слабкість у тілі, головний біль, а також низку інших проявів поганого стану, отже вам потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

  • Не знехтуєте сном, оскільки він має велике значення в цей час.
  • Максимально збагачуйте свій раціон сезонними фруктами та овочами.
  • Пам'ятайте про достатнє споживання води.
  • Знижуйте споживання напоїв з кофеїном та алкоголем до мінімуму.
  • Запишіться на консультацію до лікаря з приводу хронічних захворювань.
  • Не забувайте про активний відпочинок, який позитивно позначиться на вашому здоров'ї як морально, так і фізично.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.

Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.

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