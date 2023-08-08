Магнітні бурі сьогодні, 8 серпня: симптоми і наслідки

Магнітні бурі 8 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 8 серпня, передбачається слабка магнітна буря рівня G1. Упродовж дня сонячна активність була помірного рівня.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.
Магнітні бурі 8 серпня
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — попереджають астросиноптики.
За день на Сонці спостерігалися спалахи класу С — найбільший був С6,6, та класу М — найбільший М5,51, який може спричинити помірний рівень радіоперешкод.
Очікується, що сьогодні поле навколо Землі буде від спокійного до слабкого штормового рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.
Погода на Сонці на 8 серпня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 30%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 10%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 27.
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Якщо у вас погіршується самопочуття, зокрема ви відчуваєте нездужання, слабкість у тілі, головний біль, а також низку інших проявів поганого стану, отже вам потрібно дотримуватися таких рекомендацій:
- Не знехтуєте сном, оскільки він має велике значення в цей час.
- Максимально збагачуйте свій раціон сезонними фруктами та овочами.
- Пам'ятайте про достатнє споживання води.
- Знижуйте споживання напоїв з кофеїном та алкоголем до мінімуму.
- Запишіться на консультацію до лікаря з приводу хронічних захворювань.
- Не забувайте про активний відпочинок, який позитивно позначиться на вашому здоров'ї як морально, так і фізично.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.
Також ми писали, що третій місяць літа 2023 року знову перевірятиме людей на міцність. У серпні очікується кілька магнітних бур різної потужності.