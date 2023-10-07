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Магнитные бури 7 октября: что ждет украинцев сегодня

7 октября 2023 04:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в октябре 07.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 7 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может явиться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 7 октября

По данным сайта Meteoprog, в субботу геомагнитное поле будет от нестабильного до незначительного штормового уровня.

"На протяжении последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С4,74", — говорится в сообщении.

Магнитные бури на 7 октября

Солнечная активность на 7 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 71.
Магнитные бури 7 октября
Магнитные бури 7 — 13 октября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

Чтобы уберечься от негативного влияния магнитных бурь и облегчить самочувствие, кардиологи советуют:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.
Женщина страдает от головной боли
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Напомним, астросиноптики сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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