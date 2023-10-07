Магнітні бурі у жовтні 07.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Сьогодні, 7 жовтня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 7 жовтня

За даними сайту Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде від нестабільного до незначного штормового рівня.

"Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С4,74", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 7 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 71.

Магнітні бурі 7 — 13 жовтня. Фото: Мeteoagent

Магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними.

Щоб вберегтися від негативного впливу магнітних бур та полегшити самопочуття кардіологи радять:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, астросиноптики зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.