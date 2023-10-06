Магнітні бурі у жовтні 06.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 6 жовтня, потужні магнітні бурі не прогнозуються. Упродовж дня на Сонці спостерігалась низька активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 жовтня

Астросиноптики зазначають, що сьогодні магнетне поле Землі перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 6 жовтня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 71.

Прогноз магнітних бур в Україні на 6-10 жовтня від Meteoagent. Фото: скриншот

Які симптоми спостерігаються в метеозалежних під час магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.

Таким чином під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:

головний біль і мігрень;

прискорене серцебиття;

безсоння;

загальне нездужання;

підвищення або зниження тиску.

Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: theemergencycenter.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.