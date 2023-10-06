Магнітні бурі у жовтні 06.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 6 жовтня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 6 жовтня, потужні магнітні бурі не прогнозуються. Упродовж дня на Сонці спостерігалась низька активність.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 6 жовтня
Астросиноптики зазначають, що сьогодні магнетне поле Землі перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.
Сонячна активність на 6 жовтня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 71.
Які симптоми спостерігаються в метеозалежних під час магнітних бур
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.
Таким чином під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:
- головний біль і мігрень;
- прискорене серцебиття;
- безсоння;
- загальне нездужання;
- підвищення або зниження тиску.
Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.
Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.