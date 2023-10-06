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Магнітні бурі 6 жовтня: що чекає на українців сьогодні

6 жовтня 2023 04:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі у жовтні 06.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 6 жовтня, потужні магнітні бурі не прогнозуються. Упродовж дня на Сонці спостерігалась низька активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 жовтня

Астросиноптики зазначають, що сьогодні магнетне поле Землі перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 6 жовтня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 71.
Прогноз магнітних бур в Україні на 6-10 жовтня від Meteoagent
Прогноз магнітних бур в Україні на 6-10 жовтня від Meteoagent. Фото: скриншот

Які симптоми спостерігаються в метеозалежних під час магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.

Таким чином під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:

  • головний біль і мігрень;
  • прискорене серцебиття;
  • безсоння;
  • загальне нездужання;
  • підвищення або зниження тиску.

Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: theemergencycenter.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.

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