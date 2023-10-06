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Магнитные бури 6 октября: что ждет украинцев сегодня

6 октября 2023 04:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в октябре 06.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 6 октября, сильные магнитные бури не прогнозируются. В течение дня на Солнце наблюдалась низкая активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 октября

Астросиноптики отмечают, что сегодня магнитное поле Земли будет находиться от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.

Солнечная активность на 6 октября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 71.
Прогноз магнитных бурь в Украине на 6-10 октября от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь в Украине на 6-10 октября от Meteoagent. Фото: скриншот

Какие симптомы наблюдаются у метеозависимых во время магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.

Таким образом, во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:

  • головные боли и мигрень;
  • учащенное сердцебиение;
  • бессонница;
  • общее недомогание;
  • повышение или понижение давления.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: theemergencycenter.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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