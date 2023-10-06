Магнитные бури в октябре 06.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 6 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 6 октября, сильные магнитные бури не прогнозируются. В течение дня на Солнце наблюдалась низкая активность.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 6 октября
Астросиноптики отмечают, что сегодня магнитное поле Земли будет находиться от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.
Солнечная активность на 6 октября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 71.
Какие симптомы наблюдаются у метеозависимых во время магнитных бурь
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.
Таким образом, во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:
- головные боли и мигрень;
- учащенное сердцебиение;
- бессонница;
- общее недомогание;
- повышение или понижение давления.
Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.