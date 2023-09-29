Магнітні бурі у жовтні 2023 року — коли чекати найнебезпечніші дати

Як метеозалежні страждають від магнітних бур. Фото: Новини.LIVE

У другий місяць осені не очікується частих та серйозних спалахів на Сонці. Та все ж вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготувало детальний розклад магнітних коливань на жовтень 2023 року, який допоможе вчасно підготуватися до дня "Х".

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Як саме магнітні бурі впливають на нашу планету

Як зазначають науковці, магнітні бури бувають різні за своєю інтенсивністю. Незначні коливання можуть бути практично невідчутними, магнітні бурі середньої сили можуть відчути люди похилого віку, з хронічними хворобами, метеозалежні. А ось сильні геомагнітні коливання можуть вплинути навіть на роботу техніки та електричних мереж.

Найчастіше магнітні бурі призводять до таких наслідків:

збільшення кількості заряджених частинок у верхній атмосфері, що призводить до надяскравих полярних сяйв;

виникнення перешкод у роботі супутників;

ризик виведення супутників зі строю;

збої в роботі електричних мереж та інших систем, що працюють на основі електричної енергії.

Корональні викиди маси Сонця. Фото: google.com

Магнітні бурі у жовтні 2023 — детальний розклад на місяць

За попереднім аналізом спеціалістів, другий місяць осені буде спокійним. Проте, є кілька дат, до яких треба підготуватися заздалегідь, щоб захистити своє здоров'я від негативного впливу геоштормів.

Розклад магнітних бур на жовтень виглядає наступним чином:

1 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 2 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 3 жовтня — K-Index 3 (Слабка магнітна буря) ;

; 4 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 5 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 6 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 7 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 8 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 9 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 10 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 11 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 12 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 13 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 14 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 15 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 16 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 17 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 18 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 19 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 20 жовтня — K-Index 5 (Сильна магнітна буря) ;

; 21 жовтня — K-Index 4 (Середня магнітна буря) ;

; 22 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 23 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 24 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 25 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 26 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 27 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 28 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 29 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 30 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря);

— K-Index 2 (Слабка магнітна буря); 31 жовтня — K-Index 2 (Слабка магнітна буря).

Корональні викиди маси Сонця. Фото: google.com

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Вплив магнітних бур на самопочуття та здоров'я людини досі вивчається. Існує думка, що навіть незначні геошторми можуть вплинути на самопочуття або настрій. При цьому відчути вплив магнітної бурі інколи можна ще за 1-2 дні до її настання або через певний час після її закінчення.

Спеціалісти зазначають, що ступінь виразності та характер впливу магнітних коливань є індивідуальними та можуть бути пов'язані:

з віком;

з психологічним станом;

із схильністю до серцево-судинних захворювань;

з наявністю хронічних захворювань.

Найчастіше під час магнітних бур люди можуть відчути:

головний біль;

мігрень;

запаморочення;

стрибки тиску;

порушення серцевого ритму;

ломоту в тілі;

загальну слабкість;

біль у суглобах;

агострення хронічних захворювань;

безсоння;

сонливість;

апатію;

депресивні настрої;

підвищення тривожності;

агресію;

дратівливість;

порушення концентрації.

Погане самопочуття зранку. Фото: pexels.com

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Лікарі радять за 4-5 днів до геошторму:

знизити фізичні та психоемоційні навантаження;

більше відпочивати;

обмежити кількість кофеїну;

додати у раціон трав'яні чаї.

Увечері варто за 2 години до відходу до сну прийняти ванну, випити чашечку трав'яного чаю, почитати книгу.

Уникнути будь-яких негативних наслідків магнітних бур на здоров'я дуже просто — необхідно вести здоровий спосіб життя та займатися фізичною активністю.

Дівчина займається спортом. Фото: freepik.com

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