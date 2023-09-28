Місячний календар по днях на жовтень 2023 — небезпечні та вдалі дати місяця

Дівчина з книгою на даху навпроти великого Місяця. Фото: freepik.com

Другий місяць осені 2023 року буде дійсно особливим, адже ми спостерігатимемо два затемнення — сонячне і місячне, які зазвичай йдуть у парі та випадають на молодик і повний місяць. Також жовтень буде багатий на сприятливі дати, а у деякі можна підкорити будь-яку вершину.

Новини.LIVE пропонує скористатися детальним місячним календарем на жовтень 2023 року, щоб обрати найкращі дати.

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Фази Місяця у жовтні 2023 року

Спадний Місяць — з 1 по 13 жовтня;

— з 1 по 13 жовтня; Молодик — 14 жовтня о 20:55 за київським часом;

— 14 жовтня о 20:55 за київським часом; Місяць, що росте — з 15 по 27 жовтня;

— з 15 по 27 жовтня; Повня — 28 жовтня о 23:24 за київським часом;

— 28 жовтня о 23:24 за київським часом; Спадний Місяць — з 30 по 31 жовтня;

— з 30 по 31 жовтня; Сонячне затемнення — 14 жовтня 2023;

— 14 жовтня 2023; Місячне затемнення — 28 жовтня 2023.

Фази Місяця. Фото: google.com

Які дні у жовтні 2023 року сприятливі

Найсприятливіші дні припадають на: 1, 4, 5, 11, 12, 17, 31 жовтня.

Найкращі дати для нових починань: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 жовтня.

Сприятливі дні для весілля та вінчання: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 жовтня.

Вдалі дні для планування та зачаття дитини: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30 жовтня.

Хороші дні для поїздок та подорожей: 3, 4, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31 жовтня.

Гарні дні для дорогих та великих покупок: 11, 12, 16-19, 24-26, 30 жовтня.

Вдалі дні для зміни роботи: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 жовтня.

Сприятливі дні для лікування зубів: 1, 2, 3, 20, 21, 22, 29, 30 жовтня.

Місячний календар на жовтень 2023: сприятливі дні для процедур краси

Сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся: 2, 5, 11, 16, 18, 19, 21, 25 жовтня.

Сприятливі дні для манікюру та педикюру: 15, 21, 25 жовтня.

Сприятливі дні для схуднення: 1-8, 26-31 жовтня.

Сприятливі дні для видалення бородавок: 11, 21, 25 жовтня.

Сприятливі дні для епіляції та депіляції: 1, 5, 6, 9, 12, 14, 18-22, 25 жовтня.

Сприятливі дні для масажу: 2, 3, 5, 6, 18, 21, 22 жовтня.

Які дні у жовтні 2023 року несприятливі

Астрологи стверджують, що несприятливих днів у жовтні не очікується, однак все ж рекомендують утриматися від будь-якої важливої діяльності з 14 по 28 жовтня, коли проходитиме так званий коридор затемнень.

Якщо на цей період у вас щось вже заплановано, краще за можливості перенести на інші дати.