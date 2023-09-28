Лунный календарь по дням на октябрь 2023 — опасные и удачные даты месяца

Девушка с книгой на крыше напротив большой Луны. Фото: freepik.com

Второй месяц осени 2023 года будет действительно особенным, ведь мы будем наблюдать два затмения — солнечное и лунное, которые обычно идут в паре и выпадают на новолуние и полнолуние. Также октябрь будет богат благоприятными датами, а в некоторые можно покорить любую вершину.

Новини.LIVE предлагает воспользоваться подробным лунным календарем на октябрь 2023 года, чтобы выбрать лучшие даты.

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Фазы Луны в октябре 2023 года

Убывающая Луна — с 1 по 13 октября;

— с 1 по 13 октября; Новолуние — 14 октября в 20:55 по киевскому времени;

— 14 октября в 20:55 по киевскому времени; Растущая Луна — с 15 по 27 октября;

— с 15 по 27 октября; Полнолуние — 28 октября в 23:24 по киевскому времени;

— 28 октября в 23:24 по киевскому времени; Убывающая Луна — с 30 по 31 октября;

— с 30 по 31 октября; Солнечное затмение — 14 октября 2023 года;

— 14 октября 2023 года; Лунное затмение — 28 октября 2023 года.

Фазы Луны. Фото: google.com

Какие дни в октябре 2023 года благоприятные

Самые благоприятные дни приходятся на: 1, 4, 5, 11, 12, 17, 31 октября.

Лучшие даты для новых начинаний: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 октября.

Благоприятные дни для свадьбы и венчания: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 октября.

Удачные дни для планирования и зачатия ребенка: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30 октября.

Хорошие дни для поездок и путешествий: 3, 4, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 31 октября.

Хорошие дни для дорогих и больших покупок: 11, 12, 16-19, 24-26, 30 октября.

Удачные дни для смены работы: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27 октября.

Благоприятные дни для лечения зубов: 1, 2, 3, 20, 21, 22, 29, 30 октября.

Лунный календарь на октябрь 2023 года: благоприятные дни для процедур красоты

Благоприятные дни для стрижки и покраски волос: 2, 5, 11, 16, 18, 19, 21, 25 октября.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра: 15, 21, 25 октября.

Благоприятные дни для похудения: 1-8, 26-31 октября.

Благоприятные дни удаления бородавок: 11, 21, 25 октября.

Благоприятные дни для эпиляции и депиляции: 1, 5, 6, 9, 12, 14, 18–22, 25 октября.

Благоприятные дни для массажа: 2, 3, 5, 6, 18, 21, 22 октября.

Какие дни в октябре 2023 года неблагоприятны

Астрологи утверждают, что неблагоприятных дней в октябре не ожидается, однако все же рекомендуют воздержаться от какой-либо важной деятельности с 14 по 28 октября, когда будет проходить так называемый коридор затемнений.

Если на этот период у вас что-то уже запланировано, лучше перенести на другие даты.