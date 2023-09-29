Магнитные бури в октябре 2023 года — когда ждать самые опасные даты

Как метеозависимые страдают от магнитных бурь. Фото: Новини.LIVE

Во второй месяц осени не ожидается частых и серьезных вспышек на Солнце. И все же ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на самочувствие метеозависимых и людей с хроническими болезнями.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на октябрь 2023 года, которое поможет вовремя подготовиться ко дню "Х".

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Как отмечают ученые, магнитные бури бывают разные по своей интенсивности. Незначительные колебания могут быть практически неощутимы, магнитные бури средней силы могут почувствовать пожилые люди, с хроническими болезнями, метеозависимые. А вот мощные геомагнитные колебания могут воздействовать даже на работу техники и электрических сетей.

Чаще всего магнитные бури приводят к следующим последствиям:

увеличение количества заряженных частиц в верхней атмосфере, что приводит к сверхярким полярным сияниям;

возникновение помех в работе спутников;

риск выведения спутников из строя;

сбои в работе электрических сетей и других систем работающих на основе электрической энергии.

Корональные выбросы масс Солнца. Фото: google.com

Магнитные бури в октябре 2023 — детальное расписание на месяц

По предварительному анализу специалистов, второй месяц осени будет спокоен. Однако есть несколько дат, к которым нужно подготовиться заранее, чтобы защитить свое здоровье от негативного влияния геоштормов.

Расписание магнитных бурь на октябрь выглядит следующим образом:

1 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 2 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 3 октября — K-Index 3 (Слабая магнитная буря) ;

; 4 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 5 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 6 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 7 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 8 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 9 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 10 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 11 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 12 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 13 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 14 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 15 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 16 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 17 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 18 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 19 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 20 октября — K-Index 5 (Сильная магнитная буря) ;

; 21 октября — K-Index 4 (Средняя магнитная буря) ;

; 22 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 23 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 24 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 25 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 26 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 27 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 28 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 29 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 30 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря);

— K-Index 2 (Слабая магнитная буря); 31 октября — K-Index 2 (Слабая магнитная буря).

Корональные выбросы масс Солнца. Фото: google.com

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Воздействие магнитных бурь на самочувствие и здоровье человека до сих пор изучается. Есть мнение, что даже незначительные геоштормы могут повлиять на самочувствие или настроение. При этом ощутить влияние магнитной бури иногда можно еще за 1-2 дня до наступления или через определенное время после ее окончания.

Специалисты отмечают, что степень выраженности и характер воздействия магнитных колебаний индивидуальны и могут быть связаны:

с возрастом;

с психологическим состоянием;

со склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям;

с наличием хронических заболеваний.

Чаще всего во время магнитных бурь люди могут почувствовать:

головную боль;

мигрень;

головокружение;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

ломоту в теле;

общую слабость;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний;

бессонницу;

сонливость;

апатию;

депрессивные настроения;

повышение тревожности;

агрессию;

раздражительность;

нарушение концентрации.

Плохое самочувствие с утра. Фото: pexels.com

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Врачи советуют за 4-5 дней до геошторма:

снизить физические и психоэмоциональные нагрузки;

больше отдыхать;

ограничить количество кофеина;

добавить в рацион травяные чаи.

Вечером следует за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, выпить чашечку травяного чая, почитать книгу.

Избежать каких-либо негативных последствий магнитных бурь на здоровье очень просто — необходимо вести здоровый образ жизни и заниматься физической активностью.

Девушка занимается спортом. Фото: freepik.com

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