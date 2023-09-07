Магнитные бури 7 сентября: что ждет украинцев сегодня

Девушка страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 7 сентября, значительных магнитных бурь не предусматривается. В течение дня солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 7 сентября

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,26. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,26 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении астросиноптиков.

Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Солнечная активность на 7 сентября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 19

Магнитные бури 7-9 сентября. Фото: Мeteoagent

Какие симптомы магнитных бурь у метеозависимых

Магнитные бури чаще всего влияют на метеозависимых и пожилых людей, беременных женщин и лиц с хроническими болезнями.

Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

головокружение;

головная боль;

тошнота и рвота;

боль в животе;

боли в спине, мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

высокая температура;

бессонница;

нервозность и раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.

Также мы сообщали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.