Магнитные бури 7 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 7 сентября, значительных магнитных бурь не предусматривается. В течение дня солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 7 сентября
"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,26. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,26 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении астросиноптиков.
Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.
Солнечная активность на 7 сентября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 19
Какие симптомы магнитных бурь у метеозависимых
Магнитные бури чаще всего влияют на метеозависимых и пожилых людей, беременных женщин и лиц с хроническими болезнями.
Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- боль в животе;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- высокая температура;
- бессонница;
- нервозность и раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.
Напомним, что некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.
Также мы сообщали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.