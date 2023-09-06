Магнітні бурі 6 вересня: що чекає на українців сьогодні

Жінка страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 6 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 6 вересня

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М2,09. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,09 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 6 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 30.

Магнітні бурі 6 — 16 вересня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Що не варто робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

вживати алкоголь;

жирну їжу;

каву та міцний чорний чай;

не варто перевантажувати організм у цей період,

не потрібно робити якісь серйозні справи;

влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.