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Магнітні бурі 6 вересня: що чекає на українців сьогодні

6 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 6 вересня: що чекає на українців сьогодні
Жінка страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 6 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 6 вересня

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М2,09. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,09 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 6 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 30.
магнітні бурі 6 вересня
Магнітні бурі 6 — 16 вересня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Що не варто робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

  • вживати алкоголь;
  • жирну їжу;
  • каву та міцний чорний чай;
  • не варто перевантажувати організм у цей період,
  • не потрібно робити якісь серйозні справи;
  • влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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