Магнітні бурі 6 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 6 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 6 вересня
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.
"За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М2,09. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,09 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 6 вересня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 30.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Що не варто робити під час магнітної бурі
Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:
- вживати алкоголь;
- жирну їжу;
- каву та міцний чорний чай;
- не варто перевантажувати організм у цей період,
- не потрібно робити якісь серйозні справи;
- влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.
Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.