Магнітні бурі 5 вересня: що чекає на українців сьогодні

Жінка страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 5 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,8. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 5 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 32.

Магнітні бурі 5 — 15 вересня. Фото: Мeteoagent

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.