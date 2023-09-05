Магнітні бурі 5 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 5 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 5 вересня
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.
"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,8. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 5 вересня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 32.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.