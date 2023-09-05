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Магнитные бури 5 сентября: что ждет украинцев сегодня

5 сентября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 5 сентября: что ждет украинцев сегодня
Женщина страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 5 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,8. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 5 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 32.
Магнитные бури 5 — 15 сентября. Фото: Мeteoagent

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.
Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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