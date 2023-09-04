Магнітні бурі 4 вересня: що чекає на українців сьогодні

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 4 вересня, значних магнітних бур не очікується. Упродовж доби сонячна активність перебувала на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 4 вересня

"За останню добу на Сонці сталися один спалах класу В, п'ять спалахів класу С та один спалах класу М6,01. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6,01 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 4 вересня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 14.

Прогноз магнітних бур 4-6 вересня. Фото: Мeteoagent

Як магнітні бурі впливають на здоров'я метеозалежних

Магнітні бурі можуть мати певний вплив на здоров'я метеозалежних, людей із хронічними хворобами та осіб поважного віку. Ось деякі можливі симптоми та наслідки впливу магнітних бур:

головний біль, мігрень або погіршення симптомів, пов'язаних з неврологічними захворюваннями;

запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації;

збудження, тривога, роздратування.

Щоб уникнути впливу магнітних бур, лікарі рекомендують зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль, а також вести здоровий спосіб життя.

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що деякі люди іноді стикаються з проблемами зі сном, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.

Також ми повідомляли, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.