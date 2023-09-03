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Магнітні бурі 3 вересня: що чекає на українців сьогодні

3 вересня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 3 вересня: що чекає на українців сьогодні
Жінка страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 3 вересня, астросиноптики прогнозують слабку магнітну бурю. Сонячна активність упродовж дня перебувала на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 3 вересня

Зазначається, що сьогодні очікується магнітна буря рівня G1.

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.

За їх словами, за день на Сонці зафіксували:

  • два спалахи класу В;
  • два спалахи класу С;
  • один спалах класу М3,35. 

Як відомо, спалахи класу М майже не шкідливі, однак можуть призвести до радіоперешкод на денній стороні Землі. Також є ймовірність сонячного радіаційного шторму.

Прогноз магнітних бур 3-5 вересня. Фото: Мeteoagent

Прогнозується, що сьогодні магнітне поле перебуватиме від активного до слабкого штормового рівня. На Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Сонячна активність на 3 вересня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 12.

Як вберегтися від магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на самопочуття та здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами. Тому, щоб зменшити вплив магнітних бур на здоров'я, медики рекомендують:

  • відмовитися від шкідливих звичок — куріння, алкоголь;
  • збалансовано харчуватися — вживати їжу, яка містить усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали;
  • регулярно робити зарядку та більше проводити часу на свіжому повітрі, не зашкодять прогулянки;
  • спати не менше 8 годин на день — принаймні у дні сонячної активності;
  • уникати стресових ситуацій, слідкувати за своїм емоційним станом;
  • робити дихальні вправи, медитувати, займатися йогою;
  • пити трав'яний чай тощо.
Дівчина страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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