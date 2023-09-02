Магнітні бурі 2 вересня: що чекає на українців сьогодні

Жінка страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 2 вересня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

"За останню добу на Сонці відбулися три спалахи класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,21", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 2 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 25.

Магнітні бурі 2 — 12 вересня. Фото: Мeteoagent

Що не варто робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

вживати алкоголь;

жирну їжу;

каву та міцний чорний чай;

не варто перевантажувати організм у цей період,

не потрібно робити якісь серйозні справи;

влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.