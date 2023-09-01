Магнітні бурі 1вересня: що чекає на українців сьогодні

Магнітні бурі 1 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 1 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 1 вересня
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.
"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,01. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 1 вересня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 34.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Також лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:
- нудота та блювота;
- підвищена чутливість до світла;
- сонливість і апатія;
- запаморочення,
- оніміння обличчя та шиї;
- дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
- біль в одній або обох скронях.
Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.