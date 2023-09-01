Магнітні бурі 1вересня: що чекає на українців сьогодні

Жінка страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 1 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,01. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 1 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 34.

Магнітні бурі 1 — 13 вересня. Фото: Мeteoagent

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Також лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

нудота та блювота;

підвищена чутливість до світла;

сонливість і апатія;

запаморочення,

оніміння обличчя та шиї;

дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;

біль в одній або обох скронях.

Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.