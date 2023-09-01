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Магнітні бурі 1 вересня: що чекає на українців сьогодні

1 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 1вересня: що чекає на українців сьогодні
Жінка страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 1 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,01. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 1 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 34.
Магнітні бурі 1 — 13 вересня. Фото: Мeteoagent

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Також лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

  • нудота та блювота;
  • підвищена чутливість до світла;
  • сонливість і апатія;
  • запаморочення,
  • оніміння обличчя та шиї;
  • дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
  • біль в одній або обох скронях.
Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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