Магнітні бурі 31 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 31 серпня, не очікується значних магнітних бур. Упродовж доби сонячна активність перебувала на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 31 серпня
"За останню добу на Сонці відбулися один спалах класу В8,4 і три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,98. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.
Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети перебуватиме на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність спалахів класу М, а також — низької активності.
Сонячна активність на 31 серпня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 18.
Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним
Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я та самопочуття метеозалежних, людей, які мають хронічні захворювання, вагітних жінок, а також на людей поважного віку.
Щоб не піддаватися впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:
- знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
- проводити більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
- прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.
Нагадаємо, що в вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.