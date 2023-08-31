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Магнітні бурі 31 серпня: що чекає на українців сьогодні

31 серпня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 31 серпня: що чекає на українців сьогодні
Жінка страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 31 серпня, не очікується значних магнітних бур. Упродовж доби сонячна активність перебувала на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 31 серпня

"За останню добу на Сонці відбулися один спалах класу В8,4 і три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,98. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети перебуватиме на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність спалахів класу М, а також — низької активності.

Сонячна активність на 31 серпня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 18.
Спалахи на Сонці та їх вплив на геомагнітне поле Землі. Фото: vladtime.ru

Як уникнути впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть впливати на здоров'я та самопочуття метеозалежних, людей, які мають хронічні захворювання, вагітних жінок, а також на людей поважного віку.

Щоб не піддаватися впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:

  • знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
  • прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що в вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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