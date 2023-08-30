Магнітні бурі 30 серпня: що чекає на українців сьогодні

Дівчина страждає від головного болю внаслідок впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 30 серпня, сонячна активність за добу перебувала на низькому рівні. Таким чином значних магнітних бур не очікується.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 30 серпня

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,4. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети перебуватиме на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність спалахів класу М, а також очікується низька активність.

Сонячна активність на 30 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 11.

Магнітні бурі 30 серпня — 2 вересня. Фото: Мeteoagent

Як боротися з впливом магнітних бур метеозалежним

У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість.

Дотримуйтесь таких рекомендацій, щоб знизити вплив магнітних бур на здоров'я:

вживайте легку їжу, збільшуйте кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;

уникайте кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв замість цього збільште споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;

проводьте якнайбільше часу на відкритому повітрі;

не забувайте регулярно провітрювати приміщення;

уникайте стресових ситуацій та конфліктів;

перед сном розслабтеся, скористайтеся контрастним душем.

Жінка страждає від впливу магнітних бур на її здоров'я. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що в вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.