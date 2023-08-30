Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Магнітні бурі 30 серпня: що чекає на українців сьогодні arrow

Магнітні бурі 30 серпня: що чекає на українців сьогодні

30 серпня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 30 серпня: що чекає на українців сьогодні
Дівчина страждає від головного болю внаслідок впливу магнітних бур. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 30 серпня, сонячна активність за добу перебувала на низькому рівні. Таким чином значних магнітних бур не очікується.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 30 серпня

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,4. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети перебуватиме на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність спалахів класу М, а також очікується низька активність.

Сонячна активність на 30 серпня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 11.
Магнітні бурі 30 серпня — 2 вересня. Фото: Мeteoagent

Як боротися з впливом магнітних бур метеозалежним

У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість.

Дотримуйтесь таких рекомендацій, щоб знизити вплив магнітних бур на здоров'я:

  • вживайте легку їжу, збільшуйте кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;
  • уникайте кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв замість цього збільште споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;
  • проводьте якнайбільше часу на відкритому повітрі;
  • не забувайте регулярно провітрювати приміщення;
  • уникайте стресових ситуацій та конфліктів;
  • перед сном розслабтеся, скористайтеся контрастним душем.
Жінка страждає від впливу магнітних бур на її здоров'я. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що в вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини 29 серпня: прощання з пілотом "Джусом", просування ЗСУ, угода з Японією

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз