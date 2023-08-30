Магнітні бурі 30 серпня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 30 серпня, сонячна активність за добу перебувала на низькому рівні. Таким чином значних магнітних бур не очікується.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 30 серпня
"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,4. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.
Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети перебуватиме на спокійному рівні. На Сонці є ймовірність спалахів класу М, а також очікується низька активність.
Сонячна активність на 30 серпня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 11.
Як боротися з впливом магнітних бур метеозалежним
У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість.
Дотримуйтесь таких рекомендацій, щоб знизити вплив магнітних бур на здоров'я:
- вживайте легку їжу, збільшуйте кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;
- уникайте кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв замість цього збільште споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;
- проводьте якнайбільше часу на відкритому повітрі;
- не забувайте регулярно провітрювати приміщення;
- уникайте стресових ситуацій та конфліктів;
- перед сном розслабтеся, скористайтеся контрастним душем.
Нагадаємо, що в вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.