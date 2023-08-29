Магнітні бурі 29 серпня: що чекає на українців сьогодні

Дівчина страждає від головного болю внаслідок впливу магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 29 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 29 серпня

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися один спалах класу В9,1 та один спалах класу С1,03. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 29 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 16.

Магнітні бурі 29 серпня — 5 вересня. Фото: Мeteoagent

Симптоми впливу магнітної бурі:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, через стрес у людей може підвищуватися артеріальний тиск, який деякі намагаються знизити за допомогою ліків. Але варто знати, як потрібно діяти, коли стався гіпертонічний криз, якщо під рукою немає відповідних медичних препаратів.

Якщо ви страждаєте від гіпертонії, краще випийте відповідні ліки, які вам призначив лікар. Якщо тиск не дуже стрибнув, можете наповнити ванну гарячою водою та опустити туди ноги на 15 хвилин. Таким чином можна розширити свої судини.