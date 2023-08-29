Магнитные бури 29 августа: что ждет украинцев сегодня

Девушка страдает от головных болей вследствие воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 29 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 29 августа

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В9,1 и одна вспышка класса С1,03. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 29 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 16.

Магнитные бури 29 августа — 5 сентября. Фото: Мeteoagent

Симптомы воздействия магнитной бури:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, из-за стресса у людей может повышаться артериальное давление, которое некоторые пытаются снизить с помощью лекарства. Но следует знать, как нужно действовать, когда произошел гипертонический криз, если под рукой нет соответствующих медицинских препаратов.

Если вы страдаете от гипертонии, лучше выпейте соответствующее лекарство, которое вам назначил врач. Если давление не очень прыгнуло, можете наполнить ванну горячей водой и опустить туда ноги на 15 минут. Таким образом, можно расширить свои сосуды.