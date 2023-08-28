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Магнітні бурі 28 серпня: що чекає на українців сьогодні

28 серпня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі 28 серпня: що чекає на українців сьогодні
Дівчина страждає від головного болю внаслідок впливу магнітних бур. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 28 серпня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 28 серпня

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. 

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та один спалах класу М1,11. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,11 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні. 

Сонячна активність на 28 серпня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 15.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. 

Дівчина не може зосередитись на роботі. Фото: depositphotos.com

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, через стрес у людей може підвищуватися артеріальний тиск, який деякі намагаються знизити за допомогою ліків. Але варто знати, як потрібно діяти, коли стався гіпертонічний криз, якщо під рукою немає відповідних медичних препаратів.

Якщо ви страждаєте від гіпертонії, краще випийте відповідні ліки, які вам призначив лікар. Якщо тиск не дуже стрибнув, можете наповнити ванну гарячою водою та опустити туди ноги на 10 — 15 хвилин. Таким чином можна розширити свої судини.

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