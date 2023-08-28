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Магнитные бури 28 августа: что ждет украинцев сегодня

28 августа 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 28 августа: что ждет украинцев сегодня
Девушка страдает от головных болей вследствие воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 28 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С и одна вспышка класса М1,11. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,11 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 28 августа:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 15.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Девушка не может сосредоточиться на работе. Фото: depositphotos.com

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Напомним, из-за стресса у людей может повышаться артериальное давление, которое некоторые пытаются снизить с помощью лекарства. Но следует знать, как нужно действовать, когда произошел гипертонический криз, если под рукой нет соответствующих медицинских препаратов.

Если вы страдаете гипертонией, лучше выпейте соответствующее лекарство, которое вам назначил врач. Если давление не очень прыгнуло, можете наполнить ванну горячей водой и опустить туда ноги на 10 — 15 минут. Таким образом, можно расширить свои сосуды.

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