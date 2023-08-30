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Магнитные бури 30 августа: что ждет украинцев сегодня

30 августа 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 30 августа: что ждет украинцев сегодня
Девушка страдает от головной боли из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 30 августа, солнечная активность за сутки находилась на низком уровне. Таким образом, значительных магнитных бурь не ожидается.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 30 августа

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С2,4. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

В настоящее время магнитное поле нашей планеты будет находиться на спокойном уровне. На Солнце есть возможность вспышек класса М, также ожидается низкая активность.

Солнечная активность на 30 августа:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 11.
Магнитные бури 30 августа — 2 сентября. Фото: Мeteoagent

Как бороться с влиянием магнитных бурь метеозависимым

В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность.

Следуйте таким рекомендациям, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье:

  • Употребляйте легкую пищу, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
  • избегайте кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, вместо этого увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
  • проводите как можно больше времени на открытом воздухе;
  • не забывайте регулярно проветривать помещение;
  • избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;
  • перед сном расслабьтесь, воспользуйтесь контрастным душем.
Женщина страдает от влияния магнитных бурь на ее здоровье. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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