Магнитные бури 30 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 30 августа, солнечная активность за сутки находилась на низком уровне. Таким образом, значительных магнитных бурь не ожидается.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 30 августа
"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С2,4. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.
В настоящее время магнитное поле нашей планеты будет находиться на спокойном уровне. На Солнце есть возможность вспышек класса М, также ожидается низкая активность.
Солнечная активность на 30 августа:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 11.
Как бороться с влиянием магнитных бурь метеозависимым
В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность.
Следуйте таким рекомендациям, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье:
- Употребляйте легкую пищу, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
- избегайте кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, вместо этого увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
- проводите как можно больше времени на открытом воздухе;
- не забывайте регулярно проветривать помещение;
- избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;
- перед сном расслабьтесь, воспользуйтесь контрастным душем.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.