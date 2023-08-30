Магнитные бури 30 августа: что ждет украинцев сегодня

Девушка страдает от головной боли из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 30 августа, солнечная активность за сутки находилась на низком уровне. Таким образом, значительных магнитных бурь не ожидается.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 30 августа

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С2,4. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

В настоящее время магнитное поле нашей планеты будет находиться на спокойном уровне. На Солнце есть возможность вспышек класса М, также ожидается низкая активность.

Солнечная активность на 30 августа:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 11.

Магнитные бури 30 августа — 2 сентября. Фото: Мeteoagent

Как бороться с влиянием магнитных бурь метеозависимым

В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность.

Следуйте таким рекомендациям, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье:

Употребляйте легкую пищу, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;

избегайте кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, вместо этого увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;

проводите как можно больше времени на открытом воздухе;

не забывайте регулярно проветривать помещение;

избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;

перед сном расслабьтесь, воспользуйтесь контрастным душем.

Женщина страдает от влияния магнитных бурь на ее здоровье. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.