Магнитные бури 31 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 31 августа, не ожидается значительных магнитных бурь. На протяжении суток солнечная активность находилась на низком уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 31 августа
"За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В8,4 и три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,98. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.
Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет находиться на спокойном уровне. На Солнце есть возможность вспышек класса М, также — низкой активности.
Солнечная активность на 31 августа:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 18.
Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых, людей, имеющих хронические заболевания, беременных женщин, а также на людей преклонного возраста.
Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
- прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.