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Магнитные бури 31 августа: что ждет украинцев сегодня

31 августа 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 31 августа: что ждет украинцев сегодня
Женщина страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 31 августа, не ожидается значительных магнитных бурь. На протяжении суток солнечная активность находилась на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 31 августа

"За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В8,4 и три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,98. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет находиться на спокойном уровне. На Солнце есть возможность вспышек класса М, также — низкой активности.

Солнечная активность на 31 августа:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 18.
Вспышки на Солнце и их влияние на геомагнитное поле Земли. Фото: vladtime.ru

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых, людей, имеющих хронические заболевания, беременных женщин, а также на людей преклонного возраста.

Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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