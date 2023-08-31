Магнитные бури 31 августа: что ждет украинцев сегодня

Женщина страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 31 августа, не ожидается значительных магнитных бурь. На протяжении суток солнечная активность находилась на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 31 августа

"За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В8,4 и три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,98. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет находиться на спокойном уровне. На Солнце есть возможность вспышек класса М, также — низкой активности.

Солнечная активность на 31 августа:

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 18.

Вспышки на Солнце и их влияние на геомагнитное поле Земли. Фото: vladtime.ru

Как избежать влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут влиять на здоровье и самочувствие метеозависимых, людей, имеющих хронические заболевания, беременных женщин, а также на людей преклонного возраста.

Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.