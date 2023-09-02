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Магнитные бури 2 сентября: что ждет украинцев сегодня

2 сентября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 2 сентября: что ждет украинцев сегодня
Женщина страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 2 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 2 сентября

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.

"За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,21", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 2 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 25.
Магнитные бури 2 — 12 сентября. Фото: Мeteoagent

Что не стоит делать во время магнитной бури

Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:

  • употреблять алкоголь;
  • жирную пищу;
  • кофе и крепкий черный чай;
  • не стоит перегружать организм в этот период,
  • не нужно делать какие-либо серьезные дела;
  • устраивать большие физические или умственные нагрузки.

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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