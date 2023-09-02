Магнитные бури 2 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 2 сентября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 2 сентября
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса.
"За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,21", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 2 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 25.
Что не стоит делать во время магнитной бури
Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:
- употреблять алкоголь;
- жирную пищу;
- кофе и крепкий черный чай;
- не стоит перегружать организм в этот период,
- не нужно делать какие-либо серьезные дела;
- устраивать большие физические или умственные нагрузки.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.