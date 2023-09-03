Магнитные бури 3 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 3 сентября, астросиноптики прогнозируют слабую магнитную бурю. Солнечная активность в течение дня была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 3 сентября
Отмечается, что сегодня ожидается магнитная буря уровня G1.
"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — говорится в сообщении астросиноптиков.
По их словам, за день на Солнце зафиксировали:
- две вспышки класса В;
- две вспышки класса С;
- одну вспышку класса М3,35.
Как известно, вспышки класса М почти безвредны, однако могут привести к радиопомехам на дневной стороне Земли. Также есть возможность солнечного радиационного шторма.
Прогнозируется, что сегодня магнитное поле будет от активного до слабого штормового уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.
Солнечная активность на 3 сентября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 12.
Как уберечься от магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями. Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье, медики рекомендуют:
- отказаться от вредных привычек — курение, алкоголь;
- сбалансированно питаться — употреблять пищу, содержащую все необходимые полезные вещества, витамины и минералы;
- регулярно делать зарядку и больше проводить времени на свежем воздухе, не повредят прогулки;
- спать не менее 8 часов в день — по крайней мере, в дни солнечной активности;
- избегать стрессовых ситуаций, следить за своим эмоциональным состоянием;
- делать дыхательные упражнения, медитировать, заниматься йогой;
- пить травяной чай и т.д.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.