Магнитные бури 3 сентября: что ждет украинцев сегодня

Женщина страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 3 сентября, астросиноптики прогнозируют слабую магнитную бурю. Солнечная активность в течение дня была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 3 сентября

Отмечается, что сегодня ожидается магнитная буря уровня G1.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — говорится в сообщении астросиноптиков.

По их словам, за день на Солнце зафиксировали:

две вспышки класса В;

две вспышки класса С;

одну вспышку класса М3,35.

Как известно, вспышки класса М почти безвредны, однако могут привести к радиопомехам на дневной стороне Земли. Также есть возможность солнечного радиационного шторма.

Прогноз магнитных бурь 3-5 сентября. Фото: Мeteoagent

Прогнозируется, что сегодня магнитное поле будет от активного до слабого штормового уровня. На Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Солнечная активность на 3 сентября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 12.

Как уберечься от магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями. Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье, медики рекомендуют:

отказаться от вредных привычек — курение, алкоголь;

сбалансированно питаться — употреблять пищу, содержащую все необходимые полезные вещества, витамины и минералы;

регулярно делать зарядку и больше проводить времени на свежем воздухе, не повредят прогулки;

спать не менее 8 часов в день — по крайней мере, в дни солнечной активности;

избегать стрессовых ситуаций, следить за своим эмоциональным состоянием;

делать дыхательные упражнения, медитировать, заниматься йогой;

пить травяной чай и т.д.

Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.