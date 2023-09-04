Магнитные бури 4 сентября: что ждет украинцев сегодня

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 4 сентября, значительных магнитных бурь не ожидается. В течение суток солнечная активность находилась на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 4 сентября

"За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В, пять вспышек класса С и одна вспышка класса М6,01. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М6,01 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.

Солнечная активность на 4 сентября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 14.

Прогноз магнитных бурь 4-6 сентября. Фото: Мeteoagent

Как магнитные бури влияют на здоровье метеозависимых

Магнитные бури могут оказать определенное влияние на здоровье метеозависимых, людей с хроническими болезнями и лиц летнего возраста. Вот некоторые возможные симптомы и последствия воздействия магнитных бурь:

головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;

головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;

возбуждение, тревога, раздражение.

Во избежание воздействия магнитных бурь врачи рекомендуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий, а также вести здоровый образ жизни.

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.

Также мы сообщали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.