Магнитные бури 4 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 4 сентября, значительных магнитных бурь не ожидается. В течение суток солнечная активность находилась на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 4 сентября
"За последние сутки на Солнце произошли одна вспышка класса В, пять вспышек класса С и одна вспышка класса М6,01. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М6,01 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.
Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.
Солнечная активность на 4 сентября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 14.
Как магнитные бури влияют на здоровье метеозависимых
Магнитные бури могут оказать определенное влияние на здоровье метеозависимых, людей с хроническими болезнями и лиц летнего возраста. Вот некоторые возможные симптомы и последствия воздействия магнитных бурь:
- головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;
- головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;
- возбуждение, тревога, раздражение.
Во избежание воздействия магнитных бурь врачи рекомендуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий, а также вести здоровый образ жизни.
Напомним, что некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.
Также мы сообщали, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.